Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'den 'İlk Ve Son’ dizisi için objektif karşısına geçti!

Netflix için çekilen dizisi 'Bir Denizaltı Hikayesi' yayınlanması beklenirken, yeni bir proje ile adını duyuran Özge Özpirinçci, yeni dizisinden ilk karelerini sosyal medya hesabından yayınladı. Rol arkadaşı Salih Bademci ve yönetmen Cem Karcı'nın yer aldığı fotoğrafı paylaşması ile sete çıktıklarını duyurdu.

YENİ DİZİ İÇİN SETE ÇIKTILAR

Arka arkaya projelerde yer alan Özge Özpirinçci, yeni bir dijital dizi ‘İlk Ve Son’ için partneri Salih Bademci ile kamera karşısına geçti.

BluTV'de yayınlanacak dizide rol alan Bademci, en son Netflix için çekilen ve başrolünde Barış Arduç ve Gökçe Bahadır’ın oynadığı 'Kulüp' dizisinin kadrosunda yer almıştı.

ÖZPRİNÇCİ İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ

Senaryosunu Hakan Bonomo’nun kaleme aldığı, yönetmen ise Cem Karcı’nın üstlendiği dizinin çekimlerine başlandı. Özpirinçci ve Bademci, dizinin setinden ilk pozlarını İnstagram hesabından paylaştılar. Öte yandan Özpirinçci’nin saçlarını dizi için boyattığı da dikkatlerden kaçmadı.



