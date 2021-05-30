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Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'den 'İlk Ve Son’ dizisi için objektif karşısına geçti!

30.05.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezon 'Kadın' dizisinde Bahar karakteriyle yer alan Özge Özpirinçi, son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile 'Bir Denizaltı Hikayesi' rol almıştı. Başarılı yapımların aranan yüzü oaln Özpirinçci, şimdilerde ise BluTV için çekilen 'ilk ve Son' isimli dizide rol alıyor. Ünlü oyuncu, dizinin setinden rol arkadaşı Salih Bademci ile ilk pozlarını sosyal medyada hesabından yayınladı.

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'den 'İlk Ve Son’ dizisi için objektif karşısına geçti!

Netflix için çekilen dizisi 'Bir Denizaltı Hikayesi' yayınlanması beklenirken, yeni bir proje ile adını duyuran Özge Özpirinçci, yeni dizisinden ilk karelerini sosyal medya hesabından yayınladı. Rol arkadaşı Salih Bademci ve yönetmen Cem Karcı'nın yer aldığı fotoğrafı paylaşması ile sete çıktıklarını duyurdu.

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'den 'İlk Ve Son’ dizisi için objektif karşısına geçti!

YENİ DİZİ İÇİN SETE ÇIKTILAR

Arka arkaya projelerde yer alan Özge Özpirinçci, yeni bir dijital dizi ‘İlk Ve Son’ için partneri Salih Bademci ile kamera karşısına geçti.
BluTV'de yayınlanacak dizide rol alan Bademci, en son Netflix için çekilen ve başrolünde Barış Arduç ve Gökçe Bahadır’ın oynadığı 'Kulüp' dizisinin kadrosunda yer almıştı.

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'den 'İlk Ve Son’ dizisi için objektif karşısına geçti!

ÖZPRİNÇCİ İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ

Senaryosunu Hakan Bonomo’nun kaleme aldığı, yönetmen ise Cem Karcı’nın üstlendiği dizinin çekimlerine başlandı. Özpirinçci ve Bademci, dizinin setinden ilk pozlarını İnstagram hesabından paylaştılar. Öte yandan Özpirinçci’nin saçlarını dizi için boyattığı da dikkatlerden kaçmadı.

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'den 'İlk Ve Son’ dizisi için objektif karşısına geçti!

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Özge Özpirinçci Salih Bademci
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