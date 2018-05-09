Özge Özpirinçci'ye şok! Psikopat dadı serbest bırakıldı

Sosyal medya hesabından "Yeğenime kötü muamelede bulunan bu kadını bulun" şeklinde paylaşımlarda bulunan Özge Özpirinçci de bakıcının yakalanması için takipçilerinden yardım istemişti. Kısa sürede yayılan paylaşımının ardından bakıcı kadın kısa süre içinde yakalandı.

KISA SÜREDE TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, ilk olarak bakıcının işe alımında aracılık eden kişiyi, ardından da bakıcının açık kimliğini tespit etti. "Hatice" ismini kullanan Özbekistan vatandaşı 28 yaşındaki Zurafo Ergasheva Tuzla'da gözaltına alındı.

"ANNESİNDEN ÖZÜR DİLERİM"

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Özbek bakıcı ifadesinde, çocuğun poposuna öylesine vurduğunu belirterek, "Ben böyle olacağını bilmiyordum. Çocuğun annesinden de özür diledim. Pişmanım" dedi.

SERBEST BIRAKILDI

Türkiye'ye 13 Kasım 2016'da giriş yaptığı fakat oturma ve çalışma izninin olmadığı anlaşılan şüpheli Ergasheva gözaltına alınarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Ergasheva adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.