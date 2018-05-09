MAGAZİN

Özge Özpirinçci'ye şok! Psikopat dadı serbest bırakıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.05.2018 10:58 | Son Güncelleme

Oyuncu Özge Özpirinçci'nin 2 yaşındaki yeğenine şiddet uygulayan bakıcı, "Pişmanım" diyerek serbest kaldı.

Özge Özpirinçci'ye şok! Psikopat dadı serbest bırakıldı

Sosyal medya hesabından "Yeğenime kötü muamelede bulunan bu kadını bulun" şeklinde paylaşımlarda bulunan Özge Özpirinçci de bakıcının yakalanması için takipçilerinden yardım istemişti. Kısa sürede yayılan paylaşımının ardından bakıcı kadın kısa süre içinde yakalandı.

KISA SÜREDE TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, ilk olarak bakıcının işe alımında aracılık eden kişiyi, ardından da bakıcının açık kimliğini tespit etti. "Hatice" ismini kullanan Özbekistan vatandaşı 28 yaşındaki Zurafo Ergasheva Tuzla'da gözaltına alındı.

"ANNESİNDEN ÖZÜR DİLERİM"

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Özbek bakıcı ifadesinde, çocuğun poposuna öylesine vurduğunu belirterek, "Ben böyle olacağını bilmiyordum. Çocuğun annesinden de özür diledim. Pişmanım" dedi.

SERBEST BIRAKILDI

Türkiye'ye 13 Kasım 2016'da giriş yaptığı fakat oturma ve çalışma izninin olmadığı anlaşılan şüpheli Ergasheva gözaltına alınarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Ergasheva adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Özge Özpirinçci yeğenine şiddet uygulayan dadıyı bulduÖzge Özpirinçci yeğenine şiddet uygulayan dadıyı buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Özge Özpirinçci dadı yeğen

En Çok Okunan Haberler

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Fuhuş operasyonunda şaşkına çeviren şifre!

Fuhuş operasyonunda şaşkına çeviren şifre!

Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı

Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı

'Tamam' furyasına o da dahil oldu!

'Tamam' furyasına o da dahil oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zahide Yetiş'in büyük heyecanı

Zahide Yetiş'in büyük heyecanı

Bu düet çok konuşulur! Oktay Kaynarca ve Ercan Saatçi stüdyoya girdi

Bu düet çok konuşulur! Oktay Kaynarca ve Ercan Saatçi stüdyoya girdi

Karnı burnundaki Nazlı Hamarat'ın videosu herkesi şaşırttı

Karnı burnundaki Nazlı Hamarat'ın videosu herkesi şaşırttı

Gelin adayı Hanife'nin tartışma yaratan fotoğrafları ortaya çıktı

Gelin adayı Hanife'nin tartışma yaratan fotoğrafları ortaya çıktı

'Tamam' akımı sonrası muhalefet partiler Yıldız Tilbe'nin peşine düştü

'Tamam' akımı sonrası muhalefet partiler Yıldız Tilbe'nin peşine düştü

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.