Özge Özpirinçci'nin yeğenine darp: Bakıcıya 2,5 yıla kadar hapis istemi 

Yüksel KOÇ/İSTANBUL(DHA)-OYUNCU Özge Özpirinççi'nin iki yaşındaki yeğeni A.B.T.'ye şiddet uyguladığı öne sürülen bakıcısı Zurafo E. hakkında yürütülen soruşturmada şüpheli hakkında, "Kötü muamele" ve "Basit yaralama" suçundan 8 aydan 2,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Tuzla'da geçen yıl oyuncu Özge Özpirinçci'nin 2 yaşındaki yeğeni A.B.T.'ye şiddet uyguladığı öne sürülen bakıcı Zurafo E. hakkında, "Kötü muamele" ve "Basit yaralama" suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Özbekistan uyruklu Zurafo E.'nin, altını ıslatan A.B.T.'nin poposuna vurduğuna yer verildi. İddianamede, şüphelinin çocuğu koltuk altlarından tutarak koltuğa fırlattığı, buna ilişkin kamera görüntülerini izleyen A.B.T.'nin annesinin şüpheliyi işten çıkararak şikayetçi olduğu anlatıldı. İddianamede, "Kötü muamele" ve "Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiyi kasten yaralama" suçundan 8 aydan 2 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.