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Özge Özpirinçci’nin yeğenine şiddet uygulayan bakıcıya hapis istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 13:50 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci’nin yeğenine şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında adli kontrol hükümleri uygulanan Özbekistan uyruklu bakıcı hakkında, “basit yaralama” ve kötü muamele” suçlarından 2 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.Ünlü oyuncu Özge Özprinçci’nin sosyal medya hesabından 2 yaşındaki yeğeni A.B.T.’nin bakıcısı tarafından şiddet gördüğünü iddia ederek yardım istemesi üzerine bakıcı Zurafo Ergasheva hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.Küçük çocuğu altını ıslattı diye dövmüşAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özbekistan vatandaşı şüpheli Z.E.’nin müşteki H.H.T.’nin oğlu olan mağdurun bakımını üstlenerek müştekinin yanında işe başladığı anlatıldı.

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci’nin yeğenine şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında adli kontrol hükümleri uygulanan Özbekistan uyruklu bakıcı hakkında, “basit yaralama” ve kötü muamele” suçlarından 2 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
Ünlü oyuncu Özge Özprinçci’nin sosyal medya hesabından 2 yaşındaki yeğeni A.B.T.’nin bakıcısı tarafından şiddet gördüğünü iddia ederek yardım istemesi üzerine bakıcı Zurafo Ergasheva hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Küçük çocuğu altını ıslattı diye dövmüş
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özbekistan vatandaşı şüpheli Z.E.’nin müşteki H.H.T.’nin oğlu olan mağdurun bakımını üstlenerek müştekinin yanında işe başladığı anlatıldı. Olay günü şüphelinin altını ıslatan mağdurun poposuna vurduğu ve koltuk altlarından tutarak koltuğa fırlattığı kaydedilirken, evdeki kamera kayıtlarından görüntüleri izleyen müştekinin şüpheliyi işten çıkardığı belirtildi. Mağdurun olay nedeniyle basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandığı vurgulandı.

Şüpheliye 2 buçuk yıla kadar hapis istemi
İddianamede şüphelinin, “basit yaralama” ve “kötü muamele” suçlarından toplamda 8 aydan 2 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede gönderildiği Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirse şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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