Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Karapınar köyünde yaşayan Ali ve Gülfer Aktaş çiftinin, darp edilerek öldürüldüğü iddia edilen kızları Özge Sevinç davasında 4 tutuklama kararı verildiği bildirildi.

Avukat Hicret Kahraman Kaymak’tan alınan bilgiye göre, merhum Özge Sevinç’in nikahlı eşi Ahmet Sevinç (65), Özge’nin imam nikahlı eşi Cihan Balaban’ın annesi Elif Altıntaş(60), Hafize Asar (49) ve Cengiz Karataş (52) hakkında, Sındırgı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama kararı verildi. Özge Sevinç davası ile ilgili 3 kişinin daha ifadeleri alınarak yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Özge Sevinç’in annesi Gülfer Aktaş (51), tutuklama kararı verilen kişilerin kızına işkence yaptıklarını ifade etti. Aktaş “Benim kızım çok acı çekmiş, çok şiddet görmüş ve bizim yanımıza gelememiş. Benim kızım dört çeşit işkenceye maruz kalmış. Fuhuş yaptırmışlar. Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Adalete güveniyoruz” dedi.

Baba Ali Aktaş da (61), kızının ölümüne sebep olanların mutlaka bulunacağını belirterek adalete güvendiğini ifade etti.

İşkence görerek öldüğü iddia edilen Özge Sevinç davasının avukatı Hicret Kahraman Kaymak, Özge’nin ölümünden sonra hukuki sürecin başlatıldığını belirtti. Kaymak “Özge’nin anne ve babası tüm sorumlular hakkında şikayette bulundu. Simav Cumhuriyet Başsavcılığı, ölümün Simav’da gerçeklemesi sebebiyle soruşturma başlattı. Daha sonraki iddialar için, olayların gerçekleştiği Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığı’na dosyayı gönderdik. Simav Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki soruşturma devam ederken, Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame mahkemeye gönderilmiştir. Bundan sonraki süreç, Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edecektir” dedi.

