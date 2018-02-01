Özge Ulusoy açıkladı! Selülitlere ne iyi gelir?

Manken Özge Ulusoy, Antalyalı kadınlarla çay saatinde buluştu. Güzel fiziğiyle her zaman dikkat çekmeyi başaran Özge Ulusoy, güzelliğini neye borçlu olduğunu da anlattı ve kadınlara tavsiyelerde bulundu.

Özge Ulusoy güzellik ve bakım sırlarını paylaştı

1 / 8 1 Özge Ulusoy, Antalya Migros AVM'de kadınlarla buluştu. Kadınlarla söyleşi yapan Özge Ulusoy her kadının mutlaka konuştuğu 'selülit' konusuna dair bilgiler de paylaştı.

2 / 8 SELÜLİTE NE İYİ GELİYOR? Selülitle ilgili bir sorun yaşamadığını belirten Özge Ulusoy, "Selülit sorunum yok ama illa ki olacak. Utanılacak bir şey değil kadın olmakla alakalı bir durum. Selülitlerimizi sevelim. Hamamda kese yaptırmak selülite iyi geliyor. Banyoda mutlaka Eda Taşpınar'ın çıkardığı at kılı fırçasını kullanıyorum" diyerek hanımlara tüyolar verdi.

3 / 8 TÜRK KAHVESİNİ YÜZÜNÜZE SÜRÜN Model Özge Ulusoy, hanımlara cilt bakımı içim çok para harcamalarına gerek olmadığını da söyleyerek, "Sabahları kendinize köpüklü bir Türk kahvesi yapın. Telvesini sulandırıp yüzünüze peeling yapabilirsiniz. Ben haftada bir mutlaka yapıyorum” dedi.

4 / 8 SİYAH NOKTALAR İÇİN KARIŞIM Özge Ulusoy, “Ufak bir kase yoğurdun içine bir tam limonun suyunu sıkın ve karıştırın. Sonra bunu yüzünüzde yarım saat bekletin. Kuruyan karışımı ılık suyla yıkayın. Limon akneleri kuruturken, siyah noktaları azaltır ve cildinizi temizler. Yoğurt ise, ciltteki yağ miktarını düzenleyerek cildinizi besler ve nemlendirir” sözleriyle, siyah noktalardan korunmanın yollarını anlattı.

5 / 8 Özge Ulusoy, "Cilt bakımıma önem veriyorum ama sivilcem çıktığı zaman bebek pişik kremi kullanıyorum” dedi.

6 / 8 Fit vücuduyla dikkati çeken Özge Ulusoy, “Ayrıca formda kalmamın en büyük sırrı yememek. Çünkü ben yediğim zaman kilo alıyorum. 4 gün spor yapıyorum. Haftada bir gün abur cubur yeme hakkı veriyorum kendime" ifadelerini kullandı.

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