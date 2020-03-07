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Özge Ulusoy, Antalya’da gelinlik giydi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2020 13:18 | Son Güncelleme

Antalya'da bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Antalya Fashion Week 2020'nin ikinci gün defileleri göz doldurdu. Moda etkinliğinde ünlü manken- oyuncu Özge Ulusoy, podyuma gelinlikle çıktı.

Antalya’da beş yıldızlı bir otelde gerçekleşen Antalya Fashion Week’in ikinci gününde Azerbaycan asıllı Türk moda tasarımcısı Shervin Najafpour, Belaruslu modacı Kati Beyaz ve Neslişah Yılmaz’ın 2020 koleksiyonları tanıtıldı.

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Ünlü manken- oyuncu Özge Ulusoy, moda tasarımcısı Neslişah Yılmaz’ın tasarladığı gelinlikle ve abiyeyle podyuma çıktı. ‘Peri Masalı’ isimli ilkbahar yaz koleksiyonunu tanıtan Özge Ulusoy, defilenin açılışını tek omzu açık abiye elbiseyle yaptı. Kendisine eşlik eden mankenlerle birlikte podyumu renklendiren Ulusoy, finalde üst bölgesi dantel işlemeli gelinlik giydi. Antalyalı moda tutkunlarının meraklı bakışları altında podyum yürüyüşünü tamamlayan Ulusoy, toplu fotoğraf çekiminin ardından İstanbul’a döndü.(İHA)


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Anahtar Kelimeler:
özge ulusoy, Antalya,

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