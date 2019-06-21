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Özge Ulusoy: Arkası yine şahaneydi...

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.06.2019 14:54 | Son Güncelleme

Model Özge Ulusoy bir çekim için Sardinya adasına gitti. Ulusoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla beğeni topladı.

Özge Ulusoy: Arkası yine şahaneydi...

Bir çekim için Akdeniz'in en büyük ikinci adası konumunda bulunan ve Korsika'nın güneyinde yer alan Sardinya adasına giden Özge Ulusoy yaptığı sosyal medya paylaşımı ile beğeni kazandı.

Zaman zaman yer aldığı projelerden dolayı yurt dışına uçan Ulusoy’un son durağı İtalya’nın önemli tatil yerlerinden biri olan Sardinya oldu.

Burada konakladığı otelin balkonunda fotoğraf çektirmeyi unutmayan Ulusoy takipçilerine bu kareleri esprili bir şekilde ulaştırdı.

İşte Ulusoy’un; “Arkası yine şahaneydi ben ondan faydalandım. Yoksa bensiz de iyi bir kare olurdu” notuyla paylaştığı o kare:

ozge-ulusoy-ic

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