MAGAZİN

Özge Ulusoy da makyajsız halini paylaştı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.06.2018 11:44 | Son Güncelleme

Sosyal medyayı kısa sürede esir alan 'Makyajsız fotoğraf' akımına manken Özge Ulusoy da kayıtsız kalmadı.

Bir yandan sunuculuk yapan bir yandan da podyumda boy gösteren Özge Ulusoy, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor…

Ünlü isimlerin makyajsız halleri

1 / 36

Bir yandan sunuculuk yapan bir yandan da podyumda boy gösteren Özge Ulusoy, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor… Takipçileriyle arasında keyifli bir iletişim olan manken, yaptığı son paylaşımla kendisine ne kadar güvendiğini gösterdi.
2 / 36

Özellikle son zamanlarda sosyal medyayı ele geçiren ‘makyajsız fotoğraf paylaşma akımı’na dahil olan Ulusoy, insta hikaye kısmında paylaştığı fotoğrafla ‘ben de varım’ dedi.
3 / 36

Ulusoy paylaştığı fotoğrafın üzerine; “Gözümde çapak, yanağımda güneş lekesi, dudağımda ayran var ama olsun… Akıma ayak uydurdum… Kaşım da yamuk”
4 / 36

Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'in eşi Sırp şarkıcı Jelana Karleusa, geçen gün Levent'te bulunan bir AVM'de objektiflere yansıdı.

Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'in eşi Sırp şarkıcı Jelana Karleusa, geçen gün Levent'te bulunan bir AVM'de objektiflere yansıdı.
5 / 36

Uzun süre alışveriş yapan Jelana Karleusa, alışveriş yaptıktan sonra bir mekanda öğle yemeği yedi.

Uzun süre alışveriş yapan Jelana Karleusa, alışveriş yaptıktan sonra bir mekanda öğle yemeği yedi.
6 / 36

Makyajsız haliyle dikkat çeken Jelana Karleusa, üç saat kaldığı AVM'den kendi aracıyla ayrıldı.

Makyajsız haliyle dikkat çeken Jelana Karleusa, üç saat kaldığı AVM'den kendi aracıyla ayrıldı.
7 / 36

En son Kara Sevda dizisinde sergilediği başarılı performans ile hafızalara kazınan Neslihan Atagül'ün saçları o kadar beğeniliyordu ki şampuan reklamlarında bile oynadı. Ancak Neslihan Atagül'ün saçlarında takma saçlar da varmış.

En son Kara Sevda dizisinde sergilediği başarılı performans ile hafızalara kazınan Neslihan Atagül'ün saçları o kadar beğeniliyordu ki şampuan reklamlarında bile oynadı. Ancak Neslihan Atagül'ün saçlarında takma saçlar da varmış.
8 / 36

MAKYAJLA BAMBAŞKA BİRİ OLUYOR

MAKYAJLA BAMBAŞKA BİRİ OLUYOR
Neslihan Atagül'ün cansız saçlarının yanı sıra makyajsız hali de görenleri hayreyte düşürdü. Neslihan Atagül, makyajla resmen başka biri oluyormuş.
9 / 36

İŞTE NESLİHAN ATAGÜL'ÜN MAKYAJLI VE MAKYAJSIZ HALİ:

İŞTE NESLİHAN ATAGÜL'ÜN MAKYAJLI VE MAKYAJSIZ HALİ:
10 / 36

O Ses Türkiye'nin final yapmasının ardından Maldivler tatiline çıkan Hadise burada çekilen karelerini sosyal medyadan sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Beş gün önce makyajsız paylaşımda bulunan 31 yaşındaki şarkıcı, önceki akşam da makyajsız bir foto

O Ses Türkiye'nin final yapmasının ardından Maldivler tatiline çıkan Hadise burada çekilen karelerini sosyal medyadan sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Beş gün önce makyajsız paylaşımda bulunan 31 yaşındaki şarkıcı, önceki akşam da makyajsız bir foto
11 / 36

Hadise'nin 5 gün önce yaptığı makyajsız bu paylaşımı 125 bin beğeni almıştı.

Hadise'nin 5 gün önce yaptığı makyajsız bu paylaşımı 125 bin beğeni almıştı.
12 / 36

Göksel önceki gün Maçka Parkı'nda objektiflere takıldı. Tek başına bankta oturup cep telefonuyla oynayan popçuyu, dağınık saçları ve sıfır makyajlı haliyle görenler tanımakta zorlandı

Göksel önceki gün Maçka Parkı'nda objektiflere takıldı. Tek başına bankta oturup cep telefonuyla oynayan popçuyu, dağınık saçları ve sıfır makyajlı haliyle görenler tanımakta zorlandı
13 / 36

Şarkıcı, bir süre soluklandıktan sonra kısa bir yürüyüş yapıp parktan ayrıldı.

Şarkıcı, bir süre soluklandıktan sonra kısa bir yürüyüş yapıp parktan ayrıldı.
14 / 36

Sosyetik güzel Alara Koçibey, geçen haftalarda alışveriş merkezi Nişantaşı Cİty's çıkışı obkejtife takıldı.

Sosyetik güzel Alara Koçibey, geçen haftalarda alışveriş merkezi Nişantaşı Cİty's çıkışı obkejtife takıldı.
15 / 36

Sabah erken saatlerde alışveriş için makyajsız bir halde AVM'ye giden Alara Koçibey'i görenler tanımakta zorlandı. 

Sabah erken saatlerde alışveriş için makyajsız bir halde AVM'ye giden Alara Koçibey'i görenler tanımakta zorlandı. 
16 / 36

Alara Koçibey'in makyajsız hali herkesi şoke edecek cinsten.

Alara Koçibey'in makyajsız hali herkesi şoke edecek cinsten.
17 / 36

Ece Seçkin, takipçilerinin makyajsız halini merak ettiklerine dair yorumlarını dikkate aldı ve sonunda hesabından böyle bir kare paylaştı. İşte Seçkin’in makyajsız paylaşımı ve altına yazdıkları:

Ece Seçkin, takipçilerinin makyajsız halini merak ettiklerine dair yorumlarını dikkate aldı ve sonunda hesabından böyle bir kare paylaştı. İşte Seçkin’in makyajsız paylaşımı ve altına yazdıkları:
18 / 36

“Uzun zamandır “yiyorsa makyajsız halini paylaş” gibi yorumlar alıyordum. Günlük hayatımda çok makyajlı gezen biri değilim ama instagramı genelde sahne ve kulis fotoğraflarımı paylaşmak amacıyla kullandığım için beni hep makyajla ve koca

“Uzun zamandır “yiyorsa makyajsız halini paylaş” gibi yorumlar alıyordum. Günlük hayatımda çok makyajlı gezen biri değilim ama instagramı genelde sahne ve kulis fotoğraflarımı paylaşmak amacıyla kullandığım için beni hep makyajla ve koca
19 / 36

Genellikle yoğun makyajla görmeye alıştığımız Seren Serengil sosyal medya hesabından makyajsız halini paylaştı.

Genellikle yoğun makyajla görmeye alıştığımız Seren Serengil sosyal medya hesabından makyajsız halini paylaştı.
20 / 36

Takma kirpiklerini ve yoğun göz makyajını çıkaran sanatçı, hayranlarından tam not aldı. Seren Serengil, paylaşımına “Annemin beni en sevdiği hâlim” notunu düştü.

Takma kirpiklerini ve yoğun göz makyajını çıkaran sanatçı, hayranlarından tam not aldı. Seren Serengil, paylaşımına “Annemin beni en sevdiği hâlim” notunu düştü.
21 / 36

Oyuncu Merve Boluğur'un Instagram'dan paylaştığı makyajsız fotoğrafı tartışma yarattı.

Oyuncu Merve Boluğur'un Instagram'dan paylaştığı makyajsız fotoğrafı tartışma yarattı.
22 / 36

Bazıları Merve Boluğur'un doğal halinin de güzel göründüğünü söylerken bazıları da "Sanki uykusu varmış gibi zorla fotoğraf. Yazık üzgün kız" yorumunu yaptı. Bazıları da "Tost makinesiyle mi çektin bu fotoğrafı" diye yazdı bu poza.

Bazıları Merve Boluğur'un doğal halinin de güzel göründüğünü söylerken bazıları da "Sanki uykusu varmış gibi zorla fotoğraf. Yazık üzgün kız" yorumunu yaptı. Bazıları da "Tost makinesiyle mi çektin bu fotoğrafı" diye yazdı bu poza.
23 / 36

Burcu Esmersoy

Burcu Esmersoy
24 / 36

Burcu Esmersoy

Burcu Esmersoy
25 / 36

Tülin Şahin

Tülin Şahin
26 / 36

Tülin Şahin

Tülin Şahin
27 / 36

Beren Saat

Beren Saat
28 / 36

Beren Saat

Beren Saat
29 / 36

Şebnem Bozoklu

Şebnem Bozoklu
30 / 36

Şebnem Bozoklu

Şebnem Bozoklu
31 / 36

Nurgül Yeşilçay

Nurgül Yeşilçay
32 / 36

Nurgül Yeşilçay

Nurgül Yeşilçay
33 / 36

Demet Akalın

Demet Akalın
34 / 36

Demet Akalın

Demet Akalın
35 / 36

Müge Anlı

Müge Anlı
36 / 36

Müge Anlı

Müge Anlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
özge ulusoy sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'Erdoğan' tweeti!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'Erdoğan' tweeti!

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Türkiye'deki deniz üstü rüzgar santrali için başvuru tarihi açıklandı

Türkiye'deki deniz üstü rüzgar santrali için başvuru tarihi açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Barda öldürüldüğü duyunca yasa boğuldu!

Barda öldürüldüğü duyunca yasa boğuldu!

Megan Marx'tan şaşkına çeviren paylaşım

Megan Marx'tan şaşkına çeviren paylaşım

Ünlü mankenin yatak odasında böcek davasında karar çıktı

Ünlü mankenin yatak odasında böcek davasında karar çıktı

Burak Yılmaz ile Hande Doğandemir, 1.5 aydır birlikte

Burak Yılmaz ile Hande Doğandemir, 1.5 aydır birlikte

Alina Boz'un başrol heyecanı

Alina Boz'un başrol heyecanı

Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal annesi Ahu Yağtu'ya olan sevgisini böyle gösterdi

Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal annesi Ahu Yağtu'ya olan sevgisini böyle gösterdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.