Özge Ulusoy’dan 20 bin lira istedi

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve pek çok ünlü isim arasında takipçileriyle çok daha fazla aktif iletişim halinde olan Özge Ulusoy, bu defa Instagram hesabı üzerinden kendisinden para isteyen bir takipçisi karşısında yaşadığı şaşkınlığı paylaştı.

Hiçbir şey belirtmeden Ulusoy’dan 20 bin lira talep takipçisi üstüne üstlük bir de Iban numarasını verince başarılı isim isyan bayrağını açtı ve tepkisini şu satırlarla gösterdi:

“Arkadaş net! Lafı da uzatmamış Iban’ı koymuş alta… Allahtan ‘mısınız’ diye bir soru eki var! Ufak da olsa bir nezaket kırıntısı! Oldu arkadaşım hemen ya…”





