Özge Ulusoy eski ve yeni halini paylaştı! Pınar Altuğ süper minili poza bayıldı

2003 yılında güzellik kraliçesi seçilen Özge Ulusoy sık sık estetik iddialarıyla gündeme geliyor. Yüzünde bir hayli değişim olan Ulusoy kısa süre önce "Bugüne dek yüzüme bıçak değmedi. Sadece botoks ve dolgu yaptırıyorum" demişti.

Özge Ulusoy, güzellik kraliçesi seçildiği 2003'e ait fotoğrafını sosyal medyada paylaşınca olay oldu. Ünlü modelin 19 yılda estetik operasyonlar nedeniyle büyük bir değişime uğradığını düşünen takipçileri, "Eski hali daha güzelmiş", "Yazık etmiş kendine" diye yorum yaptı.

Ulusoy'un son halini de paylaştığı kolajda Pınar Altuğ süper minili bir poza bayıldı. Altuğ "2. poz üfff" yorumunu yaparken Ayşe Tolga ise fotoğraflara kalp emojisi koydu.



