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  4. Özge Ulusoy eski ve yeni halini paylaştı! Pınar Altuğ süper minili poza bayıldı

Özge Ulusoy eski ve yeni halini paylaştı! Pınar Altuğ süper minili poza bayıldı

12.04.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzündeki değişimle dikkat çekse de çoğu zaman estetiklerini kabul etmeyen Özge Ulusoy eski ve yeni hallerini paylaştı. Özge Ulusoy'un süper minili pozunu gören Pınar Altuğ kendini tutamazken çoğu takipçi ise ünlü modelin eski haline beğeni yağdırdı.

Özge Ulusoy eski ve yeni halini paylaştı! Pınar Altuğ süper minili poza bayıldı

2003 yılında güzellik kraliçesi seçilen Özge Ulusoy sık sık estetik iddialarıyla gündeme geliyor. Yüzünde bir hayli değişim olan Ulusoy kısa süre önce "Bugüne dek yüzüme bıçak değmedi. Sadece botoks ve dolgu yaptırıyorum" demişti.

Özge Ulusoy, güzellik kraliçesi seçildiği 2003'e ait fotoğrafını sosyal medyada paylaşınca olay oldu. Ünlü modelin 19 yılda estetik operasyonlar nedeniyle büyük bir değişime uğradığını düşünen takipçileri, "Eski hali daha güzelmiş", "Yazık etmiş kendine" diye yorum yaptı.

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Ulusoy'un son halini de paylaştığı kolajda Pınar Altuğ süper minili bir poza bayıldı. Altuğ "2. poz üfff" yorumunu yaparken Ayşe Tolga ise fotoğraflara kalp emojisi koydu.

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Özge Ulusoy Pınar Altuğ
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