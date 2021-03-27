MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Özge Ulusoy: Estetik harikası değilim

Özge Ulusoy: Estetik harikası değilim

27.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen aylarda burun estetiği yaptıran Özge Ulusoy, bir ödül gecesine katıldı. 38 yaşındaki Ulusoy’un 2003 yılından beri geçirdiği değişim sosyal medyanın diline düştü. Ünlü model “Estetik harikası” olduğu yönündeki yorumlara cevap verdi.

Geçmişte göbek deliği ve ayak parmakları tartışma yaratan Ulusoy, geçen ay da kaburgalarıyla ilgili bir paylaşım yapmış ve altına “Ayak parmaklarım ve göbek deliğimden sonra yeni polemik başlatıyorum: Kaburga kemiklerime nolmuş?” yazmıştı. Özge Ulusoy, sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile ilişkisinin de çok güzel gittiğini belirtti.

Özge Ulusoy

Sık sık değişimi ile gündeme gelen Özge Ulusoy, hakkında çıkan 'estetik' harikası iddialarına, sadece burun ucumu kaldırdım. Başka estetiğim yok.' şeklinde cevap verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hamileyken öldürülen 17 yaşındaki Sezen’in vasiyeti yürek yaktıHamileyken öldürülen 17 yaşındaki Sezen’in vasiyeti yürek yaktı
Gülben Ergen saati şaşırdı! Yasağa kadar...Gülben Ergen saati şaşırdı! Yasağa kadar...
'Penisim mor' demişti! Bu görüntüler bir kere daha şaşırttı 'Penisim mor' demişti! Bu görüntüler bir kere daha şaşırttı
1/
Anahtar Kelimeler:
Özge Ulusoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

'Günde 2 kere sevişiyoruz' açıklaması!

'Günde 2 kere sevişiyoruz' açıklaması!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Duştan çırılçıplak paylaştı

Duştan çırılçıplak paylaştı

Tolga Karel ABD'de lojistik ve nakliyat şirketi kurdu!

Tolga Karel ABD'de lojistik ve nakliyat şirketi kurdu!

Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız fotoğrafına Kadir Çöpdemir'den olay yorum

Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız fotoğrafına Kadir Çöpdemir'den olay yorum

Diğer Haberler

Hülya Avşar ve Deniz Çakır’ın 16 yıl önceki halleri olay oldu

Hülya Avşar ve Deniz Çakır’ın 16 yıl önceki halleri olay oldu

Rıza Kocaoğlu'ndan ayrılık açıklaması

Rıza Kocaoğlu'ndan ayrılık açıklaması

Gülben Ergen saati şaşırdı! Yasağa kadar...

Gülben Ergen saati şaşırdı! Yasağa kadar...

Phoebe Price'ın yine bakışları üzerine topladı!

Yine bakışları üzerine topladı!

Ece Erken’e dava açan Benan Kocadereli: Tazminatı şiddet gören kadınlar için bağışlayacağım

Arabayı parçalamıştı! Ece Erken'e şok

Çağlar Demirkapı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Çağlar Demirkapı kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.