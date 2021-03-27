Özge Ulusoy: Estetik harikası değilim

Geçmişte göbek deliği ve ayak parmakları tartışma yaratan Ulusoy, geçen ay da kaburgalarıyla ilgili bir paylaşım yapmış ve altına “Ayak parmaklarım ve göbek deliğimden sonra yeni polemik başlatıyorum: Kaburga kemiklerime nolmuş?” yazmıştı. Özge Ulusoy, sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile ilişkisinin de çok güzel gittiğini belirtti.

Sık sık değişimi ile gündeme gelen Özge Ulusoy, hakkında çıkan 'estetik' harikası iddialarına, sadece burun ucumu kaldırdım. Başka estetiğim yok.' şeklinde cevap verdi.

