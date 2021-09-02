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Özge Ulusoy: Günde 50 evlenme teklifi alıyorum

02.09.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özge Ulusoy, Bağcılar’da bir güzellik merkezinin açılışında dostu Selin Sohtorikoğlu’nun konuğu oldu. Yaptırdığı estetik müdahalelerden bahseden Ulusoy, "Günde 50 evlenme teklifi" aldığını söyledi.

Özge Ulusoy: Günde 50 evlenme teklifi alıyorum

Merkezin açılış kurdelesini kesen model Özge Ulusoy, estetik operasyonlarıyla ilgili soruya, "Sadece burnumda estetiğim var. Botoks ve dudak dolgusu da yaptırıyorum. Onun haricinde sanıldığı gibi estetiğim yok" dedi.

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Özge Ulusoy, ayak parmaklarını ve bir dönem çok konuşulan göbek deliğini çok sevdiğini söylerken, “Balerin olduğum için ayak parmaklarım deforme. Onlara bakınca eskileri hatırlıyorum. Göbek deliğim de bir dönem çok konuşulmuştu ama ben göbek deliğimle mutluyum” diye konuştu.

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"SEDA SAYAN'A YAKIŞIYOR"

Selin Sohtorikoğlu’nun “Danışanlarım bizden en çok Özge Ulusoy yüzü istiyor” sözünü de mutlu olarak dinleyen ünlü manken, “Yüz ovalimin beğenildiğini düşünüyorum” dedi. Özge Ulusoy, Türkiye’de estetik operasyonun en çok Seda Sayan’a yakıştığını söyledi.
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"CİDDİYE ALMIYORUM"

Özge Ulusoy, sosyal medyayı etkili kullanmadığını söyledikten sonra bir soru üzerine, “Günde 50 evlenme teklifi aldığım doğru ama bunların hiç birini ciddiye almıyorum. Hepsi tatlı birer şaka” dedi.

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Özge Ulusoy
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