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Özge Ulusoy, Ivana Sert, Işıl Reçber'i buluşturan etkinlik!

23.06.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir AVM'de gerçekleştirilen alışveriş ve moda günleri etkinliğine Özge Ulusoy, Ivana Sert, Işıl Reçber gibi pek çok ünlü isim katıldı.

Özge Ulusoy, Ivana Sert, Işıl Reçber'i buluşturan etkinlik!

Brandsandmore ve Jade & Co Events çözüm ortaklığında gerçekleşen “Summer Sale Jungle” alışveriş ve moda günleri Maltepe Piazza AVM’de keyif dolu 8 günde girişimcileri bir araya getirdi.

Özge Ulusoy (2)

Aslı Özdemir, Yeşim Yılmaz ve Tuğba Tosyalı ev sahipliğindeki moda ve alışveriş günleri aksesuardan tekstile, ev dekorasyonundan kozmetiğe çok sayıda girişimcileri ziyaretçileriyle buluşturdu.

Ivana Sert (2)

İlk kez markasını sergileyen stand sahiplerinin yanı sıra, yaz koleksiyonunu da ilk kez Summer Sale Jungle da sunan markalar, ünlü isimlerin ve influencerların da desteğiyle ürünlerini geniş kitlelere tanıttı. Tasarım mumlarıyla dikkatleri çeken Neşe Özyılmaz’ın kurucusu olduğu Mum Candle Shop, ürünleriyle ünlü isimlerin yoğun ilgisini gördü.

Neşe Aykut, Işıl Reçber (1)

Piazza AVM’ye gelen misafirler çok sayıda tasarımcının bir araya geldiği standların yanı sıra Nihan Akın’ın sahne aldığı alışveriş ve moda günlerinde astroloji sohbetleri ve DJ performansı eşliğinde eğlence dolu alışveriş gerçekleştirdiler.

Özlem Yıldız (3)

Summer Sale Jungle’a katılan ünlü isimler arasında; Özge Ulusoy, Özlem Yıldız, Ivana Sert, İpek Görmüş, Özlem Yarar, Beste Korkmaz, Mine Ölmez, Betül Demir, Işıl Reçber, Kadriye Olgar, Gülay Kamaz, Merve Aydın, Ramina Torabi, Neşe Aykut, Nihan Akın vardı.


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Anahtar Kelimeler:
Ivana Sert Özge Ulusoy
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