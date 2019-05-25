Özge Ulusoy, sevgilisine verdiği sözü tuttu!

Geçtiğimiz yaz İsveçli bankacı Joaquim Lundhelm ile kısa süreli bir ilişki yaşayan Ünlü model Özge Ulusoy, kış aylarında iş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bir dönem yollarını ayıran çift, ayrılığa fazla dayanamamış ve tekrar bir araya gelmişti.

İddiaya göre; ikilinin ayrılmasına Faruk Çolakoğlu'nun ailesinin ilişkiye onay vermemesi sebep olmuştu. Barışma sonrası sevgilisi Özge Ulusoy ile konuşan Çolakoğlu, ilişkilerini basından uzak yaşamalarını söylemişti. Sevgilisine bu konuda söz veren Ulusoy, sözünü tutuyor. Önceki akşam Bebek'te bir mekanda buluşan çift, dışarıda magazin muhabirlerinin kendilerini beklediğini öğrendi. Bunun üzerine mekandan ayrı ayrı çıkan ikiliden Çolakoğlu, hızlıca aracına binerken sevgilisinden sonra mekanı terk eden Ulusoy ise taksi kullandı.

Kaynak: Gecce

