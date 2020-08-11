Özge Ulusoy sevgilisini Burcu Esmersoy ile tanıştırdı

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Manken Özge Ulusoy, önceki akşam yaklaşık üç senedir aşk yaşadığı sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile birlikte Nişantaşı'ndaki bir mekanda görüntülendi.

Arkadaşı Burcu Esmersoy'u sevgilisiyle tanıştıran Ulusoy'a masasında yakın dostları da eşlik etti. Keyifli vakit geçiren arkadaş grubu, kebap keyfi yaptı.

"AYRILDILAR MI?"

Geçtiğimiz aylarda Faruk Çolakoğlu'nun sosyal medya hesabından Ulusoy'u takipten çıkarması, "Ayrıldılar mı?" sorusunu akıllara getirmişti.

"INSTAGRAM'IN AZİZLİĞİ"

Çıkan haberlerin ardından açıklama yapan Ulusoy, "Çok soran oldu sabahın bu saatinde... Instagram'ın azizliği sanırım. Endişelenen herkese teşekkürler. Her şey yolunda" ifadelerini kullanmıştı.

"İLİŞKİDE EN ÖNEMLİ ŞEY GÜVEN VE MERHAMET"

Bir dergiye röportaj veren Ulusoy, "Dünden bugüne aşka bakış açınız değişti mi?" sorusuna ise şu yanıtı vermişti: Tecrübeyle ve yaşla beraber değişiklikler olsa da ana hatlarıyla aynı kalıyor. Benim için ilişkide en önemli şey güven ve merhamet.



