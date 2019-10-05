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Özge Ulusoy'u çıldırtan 'maliye' yorumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 11:01 | Son Güncelleme

Özge Ulusoy Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafına gelen “Maliye sana bağlı zaten.” yorumuna sert dille cevap verdi.

Ünlü model Özge Ulusoy sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimlerden. Instagram hesabında neredeyse 2 milyon takipçisi bulunan ünlü modeli fotoğrafına gelen bir yorum sinirlendirdi.

"MALİYE SANA BAĞLI"

Ulusoy’un Instagram’da yaptığı paylaşımın altına takipçilerinden biri “Maliye sana bağlı zaten.” yorumunda bulundu. Özge Ulusoy sinirlerine hakim olamayıp “Resmen zeka geriliğiniz var doktor bey!” cevabını verdi.

TAKİPÇİLERİ ELEŞTİRDİ

Özge Ulusoy’un takipçisine verdiği cevap sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

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özge ulusoy instagram

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