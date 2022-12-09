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Özge Ulusoy'un babası da aynı yolda yaşamını yitirmişti! Ankara'da iki aracın çarptığı kız çocuğu hayatını kaybetti

09.12.2022 00:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki feci kazada, yolun karşısına geçmek isterken kız çocuğuna bir otomobil çarptı. Savrularak yola düşen 15 yaşındaki T.C., başka bir otomobilin de altında kaldı. Hastaneye kaldırılan T.C. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aynı bulvarda geçtiğimiz günlerde de manken Özge Ulusoy'un babası yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Özge Ulusoy'un babası da aynı yolda yaşamını yitirmişti! Ankara'da iki aracın çarptığı kız çocuğu hayatını kaybetti

Ankara'daki kaza dün akşam saat 19.30 sıralarında Çankaya Turan Güneş Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğu T.C.'ye, Ö.F.Ş. yönetimindeki otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulup yola düşen T.C., aynı güzergahta seyir halinde olan S.A.Ç.'nin kullandığı başka bir otomobilin altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Kazada ağır yaralanan T.C., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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ÖZGE ULUSOY'UN BABASINA DA AYNI YOLDA OTOMOBİL ÇARPMIŞTI

Geçen günlerde, Turan Güneş Bulvarı'ndan yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı, manken ve sunucu Özge Ulusoy'un babası emekli albay ve avukat Haydar Ulusoy da yaşamını yitirmişti.

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Vatandaşlar, çok işlek olan Turan Güneş Bulvarı üzerine yaya geçitleri yerine yaya üst geçitleri yapılmasını istediklerini belirtti.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken sürücüler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. (DHA)


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