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Özge Ulusoy'un fotoğrafına yorum yağdı: Gerçek mi photoshop mu?

13.09.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü manken ve sunucu Özge Ulusoy'un Instagram'da paylaştığı fotoğraf karesiyle adından söz ettirdi. Fransa seyahatinden kareleri takipçileriyle paylaşan Ulusoy'a yorum yağdı.

Özge Ulusoy'un fotoğrafına yorum yağdı: Gerçek mi photoshop mu?

Geçtiğimiz günlerde sunuculuğunu üstlendiği bir davette muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ulusoy, "Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan evlenme teklifi geldiğini söyleyip espri yapmıştım. Bunun ardından günlük evlilik tekliflerinin sayısı 100'e çıktı" demişti.

Bu sözleri günlerce konuşulan ünlü manken, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada adından söz ettirdi.

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Uzun zamandır iş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan 38 yaşındaki Ulusoy, Fransa seyahatinden çektiği fotoğraf karelerini sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu. Bir saatte 3 bine yakın beğeni alan Özge Ulusoy'un bacaklarındaki değişiklik dikkat çekti. Bazı takipçileri Ulusoy'un fotoğraflarına 'Photoshop mu?' yorumunu yaptı.


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Özge Ulusoy
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