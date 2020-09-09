Özge Ulusoy'un seneler önceki hali ortaya çıktı! Tanımak imkansız

İzmirli bir ailenin en küçük çocuğudur. Annesi Armağan Ulusoy Ankara’da bir zamanlar ilçe belediye başkanlığı yapmıştır, babası Haydar Ulusoy ise emekli askeri hakim albaydır. İlkokuldan sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Klasik Bale Bölümünde ortaokul ve liseyi okumuştur. Üniversitenin de iki senesini burada okuduktan sonra İstanbul’a giderek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na geçti. Sonra son senesinde sınıf atlayarak Klasik Bale Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra 2005 yılında Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yonetimi Bölümü’nde de okuyarak 2007 yılında mezun oldu.

2003 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ikinci olan ve kariyer basamaklarını hızla çıkan ünlü model ve sunucu Özge Ulusoy'un seneler önce oynadığı filmdeki görüntüleri görenleri şaşkına çevirdi.

2001 yılında “Elite Model Look” adli güzellik yarışmasında üçüncü oldu. 2003 yılında Miss Turkey 2003 (Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması)’da ikinci olmuştur. 2003 yılında o yıl Panama’da yapılan Kâinat Güzellik Yarışması’nda (Miss Universe) Türkiye’yi temsil etti. Cengiz Abazoğlu defilesi ile mankenliğe başladı. Uğurkan Erez ile tanıştı ve onun ajansına geçti.

Modacılardan Yıldırım Mayruk, Cemil İpekçi, Hakan Yıldırım, Cengiz Abazoğlu ve Gamze Saraçoğlu gibi; firmalardan ise Beymen, Vakko, İpekyol, Roman, Mavi Jeans, Mudo, Harvey Nichols ve Mango gibi firmalar adına defilelere çıkmıştır. 2006’de Arka Sokaklar adlı polisiye dizisinin ilk sezonunda rol aldı. 2007’de FOX TV kanalında yayınlanan “Senin Uğruna” dizisinde Rafet El Roman‘la oynadı.

2008 yılında Arka Sokaklar dizisine tekrar döndü. 2010 yılında Star TV’nin Ateşe Yürümek adlı dizisinde rol aldı. 2011 yılında ise ilk sinema filminde oynadı. Survivor Ünlüler-Gönüllüler adlı yarışmada Ünlüler Grubu’nda 2 Nisan 2011 tarihinden 6 Haziran 2011 tarihine kadar Dominik Cumhuriyeti’nde yarışmış ve yarışmaya beşinci olarak veda etmiştir. Hemen ardından “Bugün Ne Giysem?” yarışmasında yarışmacıları podyuma hazırlama işini üstlendi.