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Özge Yağız’ın ablası güzelliğiyle mest etti! Görenlerin ağızları açık kaldı

15.03.2023 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Baba dizisi ile izleyici karşısına çıkan Özge Yağız sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Güzelliği ile büyüleyen Yağız ablası ile fotoğrafını paylaştı. Ünlü ismin paylaşımını görenler çok şaşırdı.

Özge Yağız’ın ablası güzelliğiyle mest etti! Görenlerin ağızları açık kaldı

Baba, Sol Yanım, Adını Sen Koy dizileri ile büyük beğeni toplayan Özge Yağız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da kendinden söz ettiriyor. 25 yaşındaki güzel oyuncunun ablasını görenlerin benzerlik karşısında ağızları açık kaldı.

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Adını Sen Koy dizisi ile oyunculuğa merhaba diyen Yağız, “Diğer yarım, neşem. İyi ki doğdun, iki ki bizimlesin. Yüzün hep gülsün su perisi ablam” notu ile ablasıyla olan fotoğraflarını paylaştı.

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Güzel oyuncunun ablası ile olan benzerliği dikkat çekti. Başkent Üniversitesi mezunu olan Yağız’ın rol aldığı yapımlar arasında Yemin ve İçimizden Biri de bulunuyor.

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Özge Yağız en son Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş gibi ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı Baba dizisinde Büşra Saruhanlı karakterine hayat verdi.

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Özge Yağız sosyal medya yaşında

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