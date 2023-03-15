Özge Yağız’ın ablası güzelliğiyle mest etti! Görenlerin ağızları açık kaldı

Baba, Sol Yanım, Adını Sen Koy dizileri ile büyük beğeni toplayan Özge Yağız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da kendinden söz ettiriyor. 25 yaşındaki güzel oyuncunun ablasını görenlerin benzerlik karşısında ağızları açık kaldı.

Adını Sen Koy dizisi ile oyunculuğa merhaba diyen Yağız, “Diğer yarım, neşem. İyi ki doğdun, iki ki bizimlesin. Yüzün hep gülsün su perisi ablam” notu ile ablasıyla olan fotoğraflarını paylaştı.

Güzel oyuncunun ablası ile olan benzerliği dikkat çekti. Başkent Üniversitesi mezunu olan Yağız’ın rol aldığı yapımlar arasında Yemin ve İçimizden Biri de bulunuyor.

Özge Yağız en son Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş gibi ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı Baba dizisinde Büşra Saruhanlı karakterine hayat verdi.





