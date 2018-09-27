HABER

Özgecan Aslan cinayeti davasından yeni gelişme: Yeterli delil yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 11:54 | Son Güncelleme

Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen davada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı, Fatih Gökçe'yle ilgili mütalaasını açıkladı. Mütalaada, yeterli delil olmadığı gerekçesiyle cezanın bir kez daha bozulması gerektiği belirtildi.

Mersin’de 3 yıl önce 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen davada yeni bir gelişme yaşandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı, Özgecan Aslan'a cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla 22 yıl 6 ay hapse mahkum edilen Fatih Gökçe'yle ilgili mütalaasını açıkladı.
Mütalaada, yeterli delil olmadığı gerekçesiyle cezanın bir kez daha bozulması gerektiği belirtildi.

Son sözü Yargıtay Ceza Dairesi söyleyecek.

Karar onanırsa dava kapanacak.

NE OLMUŞTU?

Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te tecavüz girişimine direndiği için bir minibüste önce defalarca bıçaklanmış ardından demir çubukla dövülmüştü. Daha sonra Özgecan Aslan'ın cesedini yakan 3 kişi Özgecan'ın ellerini de kesmişti. Fatih Gökçe, cani Suphi Altındöken ve babasına yardım ettiği ortaya çıkmıştı.

Özgecan Aslan'ın yanmış bedeni 12 Şubat 2015 günü suçu beraberindeki iki kişiyle işlediğini itiraf eden kişinin jandarma ekiplerini olay yerine götürmesi ile bulunmuştu. Cinayeti işlediğini itiraf eden Suphi Altındöken ve ona cinayette yardım eden babası ise Tarsus'un zengin ailelerinden biriydi. Kuyumculuk işlerinde iflas ettikten sonra baba ve oğul minibüs şoförlüğü yapmaya başladılar. Baba Necmettin Altındöken'in de olaydan önce polis kayıtlarında kaçakçılıktan sabıkası olduğu ve kısa süre önce bir trafik kazasına karıştığı belirlendi. Mahkemeye çıkarılan 3 zanlı ağırlaştırılmış müebbet ve 27 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Özgecan Aslan'ın katillerinden Suphi Altındöken Adana Kürkçüler E tipi kapalı cezaevinde uğradığı silahlı saldırıda kalbine isabet eden mermi sonucu ölmüştü. (Akşam)


PARTNERPodyumu yıkıp geçtiler...Podyumu yıkıp geçtiler...
Son dakika! AİHM'den Abdullah Öcalan kararıSon dakika! AİHM'den Abdullah Öcalan kararı
Ankara'yı karıştıracak ifadeler: Bilinmemesi gereken ByLock kullanıcıları mı var?Ankara'yı karıştıracak ifadeler: Bilinmemesi gereken ByLock kullanıcıları mı var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Özgecan Aslan Özgecan Aslan davası Fatih Gökçe

En Çok Okunan Haberler

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

Instagram'ın Kralı' böyle ifşa oldu! Meğer lüks hayatının ardındaki sır...

Instagram'ın Kralı' böyle ifşa oldu! Meğer lüks hayatının ardındaki sır...

Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u kiralamak istediği iddia edildi!

Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u kiralamak istediği iddia edildi!

Leganes 2 - 1 Barcelona (La Liga)

Leganes 2 - 1 Barcelona (La Liga)

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak

Trump'ın basın toplantısına 'Bay Kürt' ve 'Suudi Kralı Süleyman' damga vurdu

Trump'ın basın toplantısına 'Bay Kürt' ve 'Suudi Kralı Süleyman' damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! AİHM'den Abdullah Öcalan kararı

Son dakika! AİHM'den Abdullah Öcalan kararı

Ankara'yı karıştıracak ifadeler: Bilinmemesi gereken ByLock kullanıcıları mı var?

Ankara'yı karıştıracak ifadeler: Bilinmemesi gereken ByLock kullanıcıları mı var?

Bedelli askerlik 3. celp dönem duyurusu yapıldı ve askerlik yeri sorgulama E-Devlet'te açıldı!

Bedelli askerlik 3. celp dönem duyurusu yapıldı ve askerlik yeri sorgulama E-Devlet'te açıldı!

Fetullah Gülen 'Bunlardan kurtulmamız lazım' deyip talimat verdi!

Fetullah Gülen 'Bunlardan kurtulmamız lazım' deyip talimat verdi!

Melih Gökçek'ten 'falling stars' tepkisi: Bir müslüman olarak utanıyorum!

Melih Gökçek'ten 'falling stars' tepkisi: Bir müslüman olarak utanıyorum!

Süper Loto sonuçları 27 Eylül çekilişi! 10 milyonu aşacak büyük ikramiye sahibini bulacak mı?

Süper Loto sonuçları 27 Eylül çekilişi! 10 milyonu aşacak büyük ikramiye sahibini bulacak mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.