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Özgecan Aslan'ın ölümünün 4. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 16:08 | Son Güncelleme

Mersin'in Tarsus ilçesinde, okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın ölümünün üzerinden 4 yıl geçti - Baba Mehmet Aslan: - "Eşim de ben de ilaç desteğiyle ayakta duruyoruz. Çünkü zaman her şeyin ilacı derler, fakat bu süreçte zaman geçtikçe bu acı biraz katmerleniyor. Hayat devam ediyor ama bu hayatın içerisinde gülmeyi unuttuk desem yeridir" - "Gerek eşim gerek ben, çocuklarım bizi bitkin, yorgun, bitmiş ve hayata küsmüş bir vaziyette görmesinler diye ayakta durmaya çalışıyoruz"

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın ölümünün üzerinden 4 yıl geçti.

Özgecan Aslan'ın, Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde yaşayan babası Mehmet Aslan, evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, her gün acılarının katlanarak arttığını söyledi.

Kızını düşünmediği ve aklına getirmediği bir anın dahi olmadığını belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Sürekli 'ya sabır' diyorum. Eşim de ben de ilaç desteğiyle ayakta duruyoruz. Çünkü zaman her şeyin ilacı derler, fakat bu süreçte zaman geçtikçe bu acı biraz katmerleniyor. Hayat devam ediyor ama bu hayatın içerisinde gülmeyi unuttuk desem yeridir. Çevrede de gülen insanları gördüğüm zaman hep böyle buruk bir acı aklıma geliyor. Yani kolay değil. O süreçten sonra herhalde binleri geçmiştir. Yine kadına şiddet durmuyor, durmadı."

Bir gazetecinin "Özgecan'ın katilinin cezaevinde öldürülmesi acınızı bir nebze de olsa azalttı mı?" sorusu üzerine Aslan, ne sevindiğini ne de üzüldüğünü ifade etti.

Aslan, "Ben hiçbir şey hissetmemiştim ama tabii onun ölmesi iyi oldu. Fakat diğer ikisi içeride hala. Duygularımı ifade etmekte zorlanıyorum." dedi.

Mehmet Aslan, biri kız 2 çocuğu daha olduğunu belirterek, "Gerek eşim gerek ben, çocuklarım bizi bitkin, yorgun, bitmiş ve hayata küsmüş bir vaziyette görmesinler diye ayakta durmaya çalışıyoruz. Çünkü onlar bizden destek alacaklar." diye konuştu.

Tarsus ilçesinde, 11 Şubat 2015'te, okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen Özgecan Aslan, kadına yönelik şiddetle mücadelenin simgesi haline gelmişti.

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Mersin Özgecan Aslan

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