Özgecan Aslan'ın ölümünün 4. yılı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın ölümünün üzerinden 4 yıl geçti.

Özgecan Aslan'ın, Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde yaşayan babası Mehmet Aslan, evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, her gün acılarının katlanarak arttığını söyledi.

Kızını düşünmediği ve aklına getirmediği bir anın dahi olmadığını belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Sürekli 'ya sabır' diyorum. Eşim de ben de ilaç desteğiyle ayakta duruyoruz. Çünkü zaman her şeyin ilacı derler, fakat bu süreçte zaman geçtikçe bu acı biraz katmerleniyor. Hayat devam ediyor ama bu hayatın içerisinde gülmeyi unuttuk desem yeridir. Çevrede de gülen insanları gördüğüm zaman hep böyle buruk bir acı aklıma geliyor. Yani kolay değil. O süreçten sonra herhalde binleri geçmiştir. Yine kadına şiddet durmuyor, durmadı."

Bir gazetecinin "Özgecan'ın katilinin cezaevinde öldürülmesi acınızı bir nebze de olsa azalttı mı?" sorusu üzerine Aslan, ne sevindiğini ne de üzüldüğünü ifade etti.