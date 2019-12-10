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Özgecan'ın ailesi, Ceren'in ailesini ziyaret etti! Anneden 'idam getirilsin' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 12:53 | Son Güncelleme

Mersin'in Tarsus ilçesinde bindiği minibüsün şoförü tarafından vahşice katledilen Özgecan Aslan'ın babası Mehmet ve annesi Songül Aslan, Ordu’da evinin önünde cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir’in (20) ailesini ziyaret ederek, acılarını paylaştı.

Ordu'da, 3 Aralık'ta evinin bulunduğu apartmanın girişinde, cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'ncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in acılı ailesine taziye ziyaretleri sürüyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 11 Şubat 2015'te bindiği minibüsün şoförü tarafından vahşice katledilen Özgecan Aslan'ın babası Mehmet ile annesi Songül Aslan da ölümüyle Türkiye'yi acıya boğan Ceren'in ailesini ziyaret etti. Özgecan'ın babası Mehmet Aslan, Ceren'in babası Yılmaz Özdemir'e taziye dileklerinde bulunup, acısını paylaştı. Ziyaret sırasında, duygu dolu anlar yaşandı. İki aile, gözyaşlarına hakim olamadı.

'KENDİ YAVRUMUZ GİBİ ÜZÜLDÜK, AĞLADIK'

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan, Ceren'in ölümüne çok üzüldüklerini söyleyererek, "Yazık, günah. Allah, ailesine sabırlar versin. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Kendi yavrumuz gibi üzüldük, ağladık. Baş sağlınında bulunmak, taziyeye gelmek, ailesinin yanında olmak bizim için görevdi. Özgecan gibi masumdu. Tek suçu, günahı okulundan işinden eve gelmek, o kadar. Ruh hastası bir manyağın kurbanı oldu" dedi.

'İDAM GELSİN'

Özgecan'ın annesi Songül Aslan da, "Çok üzüldüm. Duyduğum andan beri ağlıyorum. Kızım aklıma geldi. Onun gibi masum, güzel, saf, tertemiz kendini yetiştiriyor. Nasıl böyle oluyor bilmiyorum. Devletimiz neden bu olaya el atmıyor? İdam gelsin başka çözümü yok. Bu tür caniler yaşatılmasın. Gencecik bir kızın hayalleri yok oldu" diye konuştu.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Özgecan Aslan Ceren Özdemir

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