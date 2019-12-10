Özgecan'ın ailesi, Ceren'in ailesini ziyaret etti

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan, Ceren'in ölümüne çok üzüldüklerini söyleyererek, "Yazık, günah. Allah, ailesine sabırlar versin. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Kendi yavrumuz gibi üzüldük, ağladık. Baş sağlınında bulunmak, taziyeye gelmek, ailesinin yanında olmak bizim için görevdi. Özgecan gibi masumdu. Tek suçu, günahı okulundan işinden eve gelmek, o kadar. Ruh hastası bir manyağın kurbanı oldu" dedi.

'KIZIM AKLIMA GELDİ, AĞLIYORUM'

Özgecan'ın annesi Songül Aslan da, "Çok üzüldüm. Duyduğum andan beri ağlıyorum. Kızım aklıma geldi. Onun gibi masum, güzel, saf, tertemiz kendini yetiştiriyor. Nasıl böyle oluyor bilmiyorum. Devletimiz neden bu olaya el atmıyor? İdam gelsin başka çözümü yok. Bu tür caniler yaşatılmasın. Gencecik bir kızın hayalleri yok oldu" diye konuştu

