Özgecan'ın babası: Zaman geçtikçe bu acı katmerleniyor

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te bindiği minibüsün şoförü tarafından vahşice katledilen Özgecan Aslan'ın babası Mehmet Aslan, "Zaman geçtikçe bu acı katmerleniyor. Bu hayatın içerisinde gülmeyi unuttuk desem yeridir. Özgemin bu haksız saldırıya uğramasından sonra adeta duygularımız da öldü" dedi.

Acılı baba Aslan, Özgecan'ın katledilişinin 4'üncü yıl dönümünü doldurmaya 2 gün kala hislerini paylaştı. Ailece zor günler geçirdiklerini dile getiren Baba Aslan, "Dile kolay, 4 yıl geçmiş. Her gün o acının, o ızdırabın, o kötü günün acısı katlanarak geçti. Onu düşünmediğim, aklıma gelmediği bir an bile yok. Sürekli, 'Ya sabır' diyorum. İlaç desteği ile ben de eşim de ayakta duruyoruz. Çünkü, 'Zaman her şeyin ilacı derler' fakat bu süreçte zaman geçtikçe bu acı katmerleniyor. Hayat malum devam ediyor. Fakat bu hayatın içerisinde gülmeyi unuttuk desem yeridir. Çünkü, çevrede de gülen insanları gördüğüm zaman buruk bir acı aklıma geliyor. Özgemin bu haksız saldırıya uğramasından sonra adeta duygularımız da öldü" diye konuştu.

'ONUN ÖLMESİ İYİ OLDU'

Aslan, kızını katleden Ahmet Suphi Altındöken'in cezaevinde öldürülmesine ilişkin de, "Ben hiçbirşey hissetmemiştim ama onun ölmesi iyi oldu. Fakat öbür ikisi içeride hala devlet tarafından besleniyor" dedi.

Özgecan Aslan, toprağa verildiği 14 Şubat Perşembe günü mezarı başında anılacak.