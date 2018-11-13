HABER

Özgener: İsmimin siyasi tartışmalara alet edilmesinden üzüntü duyuyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 23:36 | Son Güncelleme

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, TBMM Başkanlığı'na sunulan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili sosyal medyada yer alan 'İzmir belediye başkanlığı adaylığının önün açıldı' şeklindeki eleştiriler üzerine açıklama yaptı.

İZMİR, (DHA)- İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, TBMM Başkanlığı'na sunulan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili sosyal medyada yer alan 'İzmir belediye başkanlığı adaylığının önün açıldı' şeklindeki eleştiriler üzerine açıklama yaptı. Özgener açıklamasında, "Bu yasayla birleştirilerek ismimin siyasi tartışmalara alet edilmesinin beni çok üzdüğünü belirtmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.
AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve Isparta Milletvekili Recep Özel'in bugün TBMM'ne sundukları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, sosyal medyada çeşitli eleştirilere neden oldu. Eleştirilerin hedefinde olan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in bu kanun tasarısı ile 'İzmir belediye başkanlığı adaylığının önün açıldı' şeklinde yorumlar yapıldı. Mahmut Özgener, yaptığı yazılı açıklamada İzmir Belediye Başkanlığı için hakkında uzun süredir devam eden spekülasyonların kendisi dışında gerçekleştiğini, isminin siyasi tartışmalara alet edilmesinden üzüntü duyduğunu belirtti. Özgener'in açıklaması şöyle:
"Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan bir yasa teklifi ve de ozellikle sosyal medyada farklı siyasi görüşlere mensup insanlar tarafından yapılan yorumların, 'yasanın şahsımın İzmir Belediye Başkanlığı adaylığının önünü açmak için hazırlandığı' iddiaları üzerine şahsıma görüşlerimin sorulması nedeni ile aşağıdaki açıklamayı yapma zaruriyeti doğmuştur.
İlk olarak; yüce meclisimizde görev yapan hiçbir milletvekilimizin kişiye özel yasalar çıkarmak gibi hesaplar içinde olamayacağını hatırlatırım. Bununla beraber yasanın içeriğine ve getirdiği düzenlemeye katılmadığımı özellikle belirtmek isterim. Hazırlanan düzenlemenin ülkemizde seçim süreçlerini yeni tamamlamış olan birçok odanın yürümekte olan çalışma ve işleyişlerinde önemli duraksama ve belirsizliklere yol açabileceği düşüncesindeyim.
İkinci olarak İzmir Belediye Başkanlığı için hakkımda uzun süredir devam eden spekülasyonların, bu yasayla birleştirilerek ismimin siyasi tartışmalara alet edilmesinin beni çok üzdüğünü belirtmek istiyorum. İzmir Ticaret Odası Başkanlığı, kentimizin ve bölgemizin büyük bir teveccüh göstererek beni layık gördüğü, kendim ve odamız adına hedefler koyduğum, devam etmekten büyük bir mutluluk duyduğum bir görev...
Bu önemli göreve konsantre olduğumu, odamızın bütün organlarıyla ve değerli üyeleriyle birlikte başlattığımız değişim hamlesine odaklandığımı, ismimin çevresinde yapılan spekülasyonların tamamen benim dışımda geliştiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum."

PARTNERMüslüm Gürses'in Acılarla Örülmüş Hayat HikâyesiMüslüm Gürses'in Acılarla Örülmüş Hayat Hikâyesi
İsrail'in Gazze saldırıları Ramallah'ta protesto edildiİsrail'in Gazze saldırıları Ramallah'ta protesto edildi
İlber Ortaylı: Türkiye ve Rusya arasında barış yoksa hayat dururİlber Ortaylı: Türkiye ve Rusya arasında barış yoksa hayat durur
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlber Ortaylı: Türkiye ve Rusya arasında barış yoksa hayat durur

İlber Ortaylı: Türkiye ve Rusya arasında barış yoksa hayat durur

Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

Maskeli iki grup arasında silahlı çatışma: 2 yaralı

Maskeli iki grup arasında silahlı çatışma: 2 yaralı

Tepki çeken 5. madde geri çekildi iddiası!

Tepki çeken 5. madde geri çekildi iddiası!

Foça'da patlama sesi ve yangın korkuttu

Foça'da patlama sesi ve yangın korkuttu

Başkan Şengöl: Eğirdir Gölü kurursa beni ayaklarımdan taş bağlayarak boğun

Başkan Şengöl: Eğirdir Gölü kurursa beni ayaklarımdan taş bağlayarak boğun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.