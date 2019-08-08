Özge'nin öldüğü kazada tutuklanan motosiklet sürücüsü: 70 kilometre hızım vardı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, hızlı ve zikzak çizerek gittiği öne sürülen motosikletin sürücüsü Safa İnel (24), otomobille çarpışması sonucu arkasındaki Özge Karakaya'nın(20) hayatını kaybetmesinin ardından tutuklandı. Safa İnel'in ifadesinde 70 kilometre hızla gittiğini ve zikzak çizmediğini söylediği öğrenildi.

Kaza, pazar günü merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu'nda meydana geldi. Sondaj firmasında çalışan Safa İnel, arkadaşı Özge Karakaya ile birlikte 16 CLL 82 plakalı motosikletiyle gezmeye çıktı. İnel yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Yolda sürüklenen motosiklet, Suriye uyruklu Muhammed El Sekkar'ın (25) kullandığı 42 MA 2808 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, İnel ve Karakaya, motosikletten yola fırladı. Kaskı da başından fırlayan Özge Karakaya, bu sırada akaryakıt istasyonundan çıkmak üzere olan Yusuf Selman Alkan yönetimindeki Fransa plakalı BF 575 AY plakalı otomobile çarptı. Kanlar içinde yerde kalan Karakaya, ağır yaralandı. Motosikletten fırladıktan sonra sürüklenen ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan İnel de kalkıp, arkadaşına yardım için koştu. Karakaya, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin müdahalelerine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza anı, güvenlik kameralarına anbean kaydedilirken, görüntülerde sağ şeritten hızla gelen motosikletin kontrolden çıkıp, devrilerek, sürüklendikten sonra otomobile arkadan çarptığı, 2 kişinin de motordan fırladığı anlar yer alıyor.

'ORTALAMA 70 KİLOMETRE HIZLA GİDİYORDUM'

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Safa İnel'in ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde hızlı gitmediğini, ortalama 70 kilometre hızla gittiğini ileri süren İnel, "Özge ile sosyal medya üzerinden tanıştık. Özge, İstanbul'da oturuyordu. Kuzeninin yanına Konya'ya gelmiş. Beni aradı ve görüşmek istedi. Saat 17.00 sıralarında buluştuk. Motosikletim ile kendisini gezdiriyordum. Yeni İstanbul Caddesi üzerinde ortalama 70 kilometre hızla seyir halindeydim. Bu esnada önümde seyreden kırmızı renkli araç frene basınca bende durmak istedim. Frene bastım ve durmak isterken motosikletin kontrolünü kaybettim. Ben motosiklet ile birlikte sürüklendiğimi hatırlıyorum. Arkamda oturan Özge'nin durumunu göremedim. Olayla ilgili başka bir şey hatırlamıyorum. Şoka girdiğim için neler olduğunu hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde polis merkezindeydim. Kaza esnasında ve daha öncesinde motosikleti hızlı kullanmıyordum. Kesinlikle makas atmadım. Ankara yoluna döneceğim için sol şeritten sağ şeride geçmek istedim. Bu yolda kesinlikle tehlikeli bir şekilde motosiklet kullanmıyordum. Normal bir şekilde seyrediyordum. Kaza ile ilgili herhangi bir kastım ya da ihmalim yoktur" dedi.

'ZİKZAK ÇİZİYORDU' İDDİASI

Olayı gören ve bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan Samet D. ise şöyle konuştu:

"Ben otomobilim ile seyir halindeyken, altgeçidin içinden gelen bir motosiklet sesi duydum. Motosiklet zikzak çizerek tehlikeli bir şekilde seyir halindeydi. Ben sağ şeritte yavaş bir şekilde giderken motosikletin hızla makas atarak seyrettiğini gördüm. Tam o sırada motosikletin kontrolünü kaybetti ve önünde otomobile çarptı. Arkasında oturan genç kız motosikletten uçup yere düştü. Çok hızlı ve tehlikeli bir şekilde seyreden motosiklet diğer sürücüleri de tehlikeye attı ve kendi hatası nedeniyle kaza meydana geldi."