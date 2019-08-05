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Özge'nin öldüğü motosiklet kazası kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 14:05 | Son Güncelleme

KONYA'da, hızlı ve zikzak çizerek, gittiği öne sürülen ve otomobile arkadan çarpan motosikletlinin arkasında oturan Özge Karakaya'nın (20) yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Özge'nin öldüğü motosiklet kazası kamerada

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA'da, hızlı ve zikzak çizerek, gittiği öne sürülen ve otomobile arkadan çarpan motosikletlinin arkasında oturan Özge Karakaya'nın (20) yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; sağ şeritten hızla gelen motosikletin kontrolden çıkıp, devrilerek, sürüklendikten sonra otomobile arkadan çarptığı, 2 kişinin de motordan fırladığı anlar yer alıyor.
Kaza, dün, merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu'nda meydana geldi. Sondaj firmasında çalışan Sefa İnel (24), arkadaşı Özge Karakaya ile birlikte 16 CLL 82 plakalı motosikletiyle gezmeye çıktı. İnel yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkıp, devrildi. Yolda sürüklenen motosiklet, Suriye uyruklu Muhammed El Sekkar'ın (25) kullandığı 42 MA 2808 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle İnel ve Karakaya, motosikletten yola fırladı. Kaskı da başından fırlayan Özge Karakaya, bu sırada akaryakıt istasyonundan çıkmak üzere olan Yusuf Selman Alkan yönetimindeki Fransa plakalı BF 575 AY plakalı otomobile çarptı. Kanlar içinde yerde kalan Karakaya, ağır yaralandı. Motosikletten fırladıktan sonra sürüklenen ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan İnel de kalkıp, arkadaşına yardım için koştu. Karakaya, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin müdahalelerine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaza anının güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; sağ şeritten hızla gelen motosikletin kontrolden çıkıp, devrilerek, sürüklendikten sonra otomobile arkadan çarptığı, 2 kişinin de motordan fırladığı anlar yer alıyor.
'HIZLIYDI' İDDİASI
Kazanın ardından görgü tanıkları, polise, motosikletlinin hızlı ve zikzak yaparak ilerlediğini, daha sonra önündeki otomobile çarptığını ve arkasında oturan kızın da fırlayıp, diğer otomobile çarptığını söyledi.
KONYA'YA YAKINLARINI ZİYARETE GİTMİŞ
İstanbul'un Esenler ilçesinde oturan Özge Karakaya'nın, yakınlarını ziyaret için Konya'ya gittiği ve kazanın olduğu gün arkadaşı Sefa İnel ile beraber motosikletle gezmeye çıktığı öğrenildi.
TUTUKLANDI
Öte yandan kaza sonrası gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Sefa İnel, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

​FOTOĞRAFLI

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