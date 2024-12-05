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  4. Özgü Kaya fileden elbisesiyle Victoria Secret gecesine damga vurdu! İddialı karelerine beğeni yağdı

Özgü Kaya fileden elbisesiyle Victoria Secret gecesine damga vurdu! İddialı karelerine beğeni yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.12.2024 11:26
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Son olarak Burak Berkay Akgül ile başrolünü paylaştığı ancak kısa sürede final yapan Güzel Aşklar Diyarı dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Özgü Kaya başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Victoria Secret'ın 10. yıl kutlamasına katılan Özgü Kaya fileden elbisesiyle geceye damga vurdu. Kaya, peş peşe paylaştığı pozlarıyla da sosyal medyayı salladı.

Özgü Kaya fileden elbisesiyle Victoria Secret gecesine damga vurdu! İddialı karelerine beğeni yağdı

Adı Efsane, Kimse Bilmez, Üç Kız Kardeş ve Güzel Aşklar Diyarı gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Özgü Kaya son dizisinin erken final yapmasıyla birlikte bir süre dinlenmeye geçti.

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Şimdilerde davetten davete koşan Özgü Kaya Victoria Secret'ın 10. yıl kutlamasına katıldı. Geceye fileden elbisesiyle katılan ünlü oyuncu iddialı tarzıyla beğeni topladı.

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Özgü Kaya geceye hazırlandığı anları sosyal medyada paylaştı. Ünlü ismin peş peşe paylaştığı karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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YORUM YAĞDI

Özgü Kaya'ya sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'zarif ve güzel', 'bu kız felaket', 'tam bir kraliçe', 'benim en güzelim', 'en güzeli sensin' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Özgü Kaya
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