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Özgü Özel'e sürpriz protesto: 'Kılıçdaroğlu sana ekmek yedirdi'

05.11.2023 15:16 | Son Güncelleme:
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı olan Özgür Özel, protesto edildi. Bülent Ecevit’in vefat yıl dönümünde düzenlenen törende bir vatandaş "Kılıçdaroğlu elinden tuttu ekmek yedirdi" diyerek Özel'e tepki gösterdi.

Özgü Özel'e sürpriz protesto: 'Kılıçdaroğlu sana ekmek yedirdi'

CHP’nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 3’üncü Genel Başkanı Bülent Ecevit’in vefat yıl dönümünde düzenlenen törende bir vatandaş tarafından protesto edildi.

"KILIÇDAROĞLU'NU SIRTINDAN VURDULAR"

Özel’in genel başkanlık koltuğuna oturmasını “Kemal Kılıçdaroğlu’nu hançerlemek" olarak nitelendiren protestocu, “Sırtından vurdular. Hak etti mi? İkisinin elinden tuttu ekmek yedirdi, ikisinin elinden tuttu iş sahibi yaptı, makam sahibi yaptı” dedi.

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Olayın ardından protestocu, güvenlik görevlileri tarafından alandan uzaklaştırıldı.

(İHA)

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