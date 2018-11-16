HABER

Özgün helikoptere "kral" ilgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 11:10 | Son Güncelleme

Kendisi de helikopter pilotu olan Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, TUSAŞ'ın Bahreyn International Airshow'da tanıttığı T625 Genel Maksat Helikopteri ile yakından ilgilendi - Özellikle helikopterin kabin genişliğini beğenen Kral Al Halife, bir sonraki Bahreyn Airshow'da helikopterle uçma isteğini iletti

GÖKSEL YILDIRIM - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) yetkilileri, T625 Genel Maksat Helikopteri'ne Bahreyn International Airshow'da gösterilen ilgiden memnun kaldı.

Şirket, Bahreyn'in orta kesimindeki es-Sahir Hava Üssü'nde gerçekleştirilen "airshow"a, Özgün Helikopter Programı kapsamında geliştirilen ve kısa süre önce ilk uçuş başarısına imza atan T625 Genel Maksat Helikopteri ile katıldı.

Etkinlik için oluşturulan statik alanda sergilenen T625 Genel Maksat Helikopteri, sivil ve askeri heyetlerle havacılık profesyonelleri tarafından incelendi.

Alınan bilgiye göre, T625'i, Bahreyn, Cezayir ve Pakistan'ın aralarında bulunduğu çeşitli ülkelerden katılımcılar ziyaret etti.

Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov ile alanı gezen Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, T625 ile çok ilgilendi.

Kendisi de helikopter pilotu olan Kral Al Halife, özellikle helikopterin kabin genişliğini beğenirken, bir sonraki Bahreyn International Airshow'da helikopterle uçma isteğini iletti.

Askeri ve sivil alanda geniş bir yelpazeye hitap eden T625 Genel Maksat Helikopteri, kendi alanında küresel anlamda geleceğin gereksinimleri göz önünde bulundurularak tasarlandı. Helikopterin, yüksek irtifa ve sıcaklıkta, zorlu iklim koşullarında, gerek performans ve manevra kabiliyeti gerekse sağladığı yüksek kabin/azami kalkış ağırlığı oranıyla Türkiye'de ve uluslararası arenada söz sahibi olması hedefleniyor.

Helikopter, geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek.

T625 Genel Maksat Helikopteri, 2 mürettebat, 12 yolcu kapasitesine sahip bulunuyor.

Efsanelere konu olmuştu! Bulunduğu an koruma altına alındıEfsanelere konu olmuştu! Bulunduğu an koruma altına alındı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kadir Mısıroğlu açıklamasıDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kadir Mısıroğlu açıklaması
8 arkadaşı şehit olan asker ile ilgili yürekleri dağlayan detay!8 arkadaşı şehit olan asker ile ilgili yürekleri dağlayan detay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bahreyn International Airshow Özgün Helikopter Programı T625 Genel Maksat Helikopteri Türk Havacılık Ve Uzay Sanayii

En Çok Okunan Haberler

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Samsun'da bekar evinde hayatlarının şokunu yaşadılar!

Samsun'da bekar evinde hayatlarının şokunu yaşadılar!

Patates ve soğanda zam yolda!

Patates ve soğanda zam yolda!

Damien Comolli Fenerbahçe'den ayrılacak 2 ismi açıkladı

Damien Comolli Fenerbahçe'den ayrılacak 2 ismi açıkladı

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Avcılar'da fabrikada yangın! Çok sayıda itfaiye sevk edildi

Son dakika! Avcılar'da fabrikada yangın! Çok sayıda itfaiye sevk edildi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kadir Mısıroğlu açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kadir Mısıroğlu açıklaması

8 arkadaşı şehit olan asker ile ilgili yürekleri dağlayan detay!

8 arkadaşı şehit olan asker ile ilgili yürekleri dağlayan detay!

Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı!

Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı!

AVM'deki Atatürk heykeline tepki: Kim bu adam?

AVM'deki Atatürk heykeline tepki: Kim bu adam?

Ankara'da gözaltı hareketliliği! Asker ve sivillere operasyon

Ankara'da gözaltı hareketliliği! Asker ve sivillere operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.