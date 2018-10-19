Özgü'nün ölümüne neden olan alkollü sürücüye 22,5 yıl hapis istemi

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, Özgü İzem Ahırlı'nın (8) ölümüne, babaanne Gülşen Ekinak'ın (63) yaralanmasına neden olan alkollü sürücü İlhami Yavuz'un 22,5 yıla kadar hapsi istendi.

İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Özgü İzem Ahırlı, 25 Kasım 2017 tarihinde, akşam saatlerinde babaannesi Gülşen Ekinak ile dışarı gezmeye çıktı. Işıklar Atatürk Caddesi'ndeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen babaanne ve toruna, İlhami Yavuz'un kullandığı otomobil çarptı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım isterken, sürücü İlhami Yavuz ambulansın gelmesini beklemeden Özgü İzem Ahırlı'yı otomobiline alarak hizmetli olarak çalıştığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralı Özgü İzem, yolda hayatını kaybetti. Babaanne Gülşen Ekinak ise kazayı yaralı atlattı. Olaydan sonra gözaltına alınan ve 0.86 promil alkollü olduğu tespit edilen İlhami Yavuz tutuklandı. İlhami Yavuz, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Bugün Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4'üncü duruşmaya, Özgü İzem Ahırlı'nın anne ve babasının avukatı ile tutuksuz sanık İlhami Yavuz ve avukatı katıldı. Mahkemede, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından gönderilen rapor okundu. Raporun sonuç bölümünde sanık sürücü İlhami Yavuz'un alt düzey tali derecede, müşteki yaya Gülşen Ekinak'ın ise asli derecede kusurlu olduğunun bildirildiği belirtildi.

'ÇUVAL TAŞIR GİBİ ARACINA BİNDİRDİ'

Ahırlı ailesinin avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, "Sanık trafik kazası öncesi ve sırasında alkollüdür. Kaza sonrasında da sanık vefat eden küçük Özgü İzem'i tabiri caizse çuval taşır gibi araca bindirerek, hastaneye götürmüştür. Sanığın Özgü İzem'i bu şekilde kaza sonrası aracına bindirip götürme eyleminde, kaza öncesi almış olduğu alkolün etkisinin olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple sanığın atılı eylemden ve ceza tertip edilirken üst hadden cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

'BİLİNÇLİ TAKSİRLE HAREKET ETTİ'

Cumhuriyet savcısı da esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Sanık sürücü İlhami Yavuz'un, her ne kadar yeşil ışıkta geçişini sürdürüyor olsa da olay yerinin kavşak mahalli, meskun mahal cadde olduğunu dikkate alarak hızını düşürmediği ve dikkatsiz seyir yaptığını belirten savcı, yasal sınırların üstünde alkollü olduğu anlaşılan sanığın güvenli bir şekilde araç kullanamayacak halde olmasına rağmen, araç kullanmaya devam etmek suretiyle olayda bilinçli taksirle hareket ettiğini belirtti Savcı, sanığın 22,5 yıla kadar hapis cezası ile 3 aydan 3 yıla kadar ehliyetine el konulmasını talep etti. Duruşma ertelendi.

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