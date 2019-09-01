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Özgür Balpınar’ın ‘Canım Arkadaşım’ adlı kitabı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 09:08 | Son Güncelleme

Özgür Balpınar’ın iki dostun hikayesimi sevgi, dostluk, eşitlik, özgürlük çerçevesinde anlattığı ‘Canım Arkadaşım’ adlı kitabı raflardaki yerini aldı.Özgür Balpınar’ın iki dostun Güney Çin’deki Guangzhou eyaletinin varoş sokaklarında başlayıp ginkgo ağacının yapraklarından sonsuzluğa uzanan hikâyesini anlattığı ‘Canım Arkadaşım’, Timaş Yayınları etiketiyle okuyucunun beğenisine sunuldu.

Özgür Balpınar’ın ‘Canım Arkadaşım’ adlı kitabı çıktı

Özgür Balpınar’ın iki dostun hikayesimi sevgi, dostluk, eşitlik, özgürlük çerçevesinde anlattığı ‘Canım Arkadaşım’ adlı kitabı raflardaki yerini aldı.
Özgür Balpınar’ın iki dostun Güney Çin’deki Guangzhou eyaletinin varoş sokaklarında başlayıp ginkgo ağacının yapraklarından sonsuzluğa uzanan hikâyesini anlattığı ‘Canım Arkadaşım’, Timaş Yayınları etiketiyle okuyucunun beğenisine sunuldu. Farklı ekonomik şartlara sahip olmanın ve sınırların gerçek arkadaşlığın önünde engel olmadığını gösteren hikaye bir o kadar da çarpıcı. Kitap, Çin’de oldukça kötü şartlardaki fabrikalarda çalıştırılan çocukların maruz bırakıldıkları olumsuz deneyimlere gerçekçi bir bakış sunuyor. Doğayı korumaya, doğanın sesini dinlemeye ve onunla bütünleşmeye dair olumlu mesajlar veriyor.

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