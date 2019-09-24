Özgür basın doğru haber

HIDIR DAŞTAN -

1918'de Akşam, Vakit, İleri, Tevhidi Efkâr gibi gazeteler; sahipleri ve tüzel kişilikleri başkaları olmakla beraber yine vardı ve işgal kuvvetlerinin sansürüne uğramadıkları gibi, İtilaf kuvvetleri ve payitahtın istediği gibi yazıyorlardı her şeyi. Onlara göre Mustafa Kemal maceraperest bir vatan hainiydi. Yapılan yayınlar milletin moralini bozup itilaf kuvvetlerine güç verir cinstendi.

Ancak Hadisat, Adana gazetesi, Anadolu, Al Bayrak Gazetesi ve Hâkimiyeti Milliye Gazeteleri gibi namuslu vatansever gazetecilerin çıkardığı gazeteler de vardı Anadolu’da. Fransız kuvvetlerinin İstanbul’a girdiği günü “Kara Bir Gün” başlığıyla vermişti Süleyman Nazif’in Hadisat Gazetesi.

Haydar Rüştü Beyin yayımladığı “Anadolu” ve “Duygu” gazeteleri Mondros Mütarekesinin imzalanmasından sonra kalemleriyle savaş açmışlardı Rumlara. Zaten zor şartlarda basılan gazeteler tıpkı yine İzmir’in diğer vatansever gazeteleri gibi kapatılmış ve toplatılmıştı.

Yunus Nadi’nin İstanbul’da 1918 yılında kurduğu ve İngiliz işgaline karşı yazılar yazan Yeni Gün gazetesi İngilizler tarafından basılınca Anadolu’ya kaçmak zorunda kaldı. Yeniden gazete çıkarabilmek için dizgi ve baskı makinelerini zorlu bir yolculukla daha güvenli olan Ankara’ya getirmiş ve o zorlu koşulların yıldıramadığı Yeni Gün gazetesi milli mücadelenin sembollerinden olmayı başarmıştır.