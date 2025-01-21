Özgür Demirtaş acı haberi "Dayanılacak gibi değil" diyerek duyurdu: Kartalkaya'daki otel yangınında Prof. Dr. Atakan Yalçın da yaşamını yitirdi

Türkiye güne son zamanların en büyük facialarından biriyle uyandı. Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de günün ilk saatlerinde çıkan yangının üzerinden 12 saat geçti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya öğleden sonra yaptığı açıklamada acı bilançoyu duyurdu. Yangında yaşamını yitirenlerden birinin de Prof. Dr. Atakan Yalçın olduğu ortaya çıktı.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ: "AZ ÖNCE ACI HABERİ ALDIM"

Acı haberi ekonomi paylaşımlarıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Prof. Dr. Özgür Demirtaş duyurdu. Demirtaş, acısını "Az önce acı haberi aldım. Dayanılacak gibi değil" sözleriyle dile getirdi.

"BANA TANE TANE ANLATIŞINI HİÇ UNUTMAYACAĞIM"

Sosyal medya paylaşımında Atakan Yalçın'ın fotoğrafına da yer veren Demirtaş şunları kaydetti:

Benim Canım Arkadaşım Atakan. Ahh Atakan ahh! Seni çok seviyorum canım Atakan. Prof. Dr. Atakan Yalçın’ı çıkan yangında kaybettik. Az önce acı haberi aldım. Dayanılacak gibi değil. Bana doktora yıllarında tane tane anlatışını hiç unutmayacağım."