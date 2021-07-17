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  4. Özgür Demirtaş'ın "Cumhurbaşkanı adaylığı" yorumuna yanıtı dikkat çekti

Özgür Demirtaş'ın "Cumhurbaşkanı adaylığı" yorumuna yanıtı dikkat çekti

17.07.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomist Özgür Demirtaş'ın kendisine yönelik gelen "cumhurbaşkanlığı adayı" yorumuna verdiği cevap dikkat çekti.

Özgür Demirtaş'ın "Cumhurbaşkanı adaylığı" yorumuna yanıtı dikkat çekti

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, son günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Demirtaş, Twitter'dan kendisine iletilen, "Türkiye cumhuriyeti cumhurbaşkanı olarak sizi görmek bize gurur verir" yorumuna cevap verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden takipçisi tarafından kendisine yöneltilen, "Hocam adınız cumhurbaşkanı adayları arasında geçiyor,Türkiye cumhuriyeti cumhurbaşkanı olarak sizi görmek bize gurur verir" önerisine Özgür Demirtaş, "Teşekkür ederim" diye cevap verdi.

demırtas

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
RTE hayatta olduğu sürece kimse CB olamaz.
ÇAPSIZ İNSANLAR GELECEĞİNE UYKU GENİŞ ,CUMHUİYET DEĞERLERİNİN NE OLDUĞUNU BİLMEDEN SALDIRAN DEĞİL BENİMSEYEN BİRİ OLSUN DAHA İYİ

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