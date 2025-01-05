Özgür Demirtaş'ın 'üniversite' paylaşımı gündem olmuştu... Mert Başaran destek çıktı! Eğitim yerine yatırım tavsiyesi verdi

Ekol TV'de Paranın Yönü programına katılan Yatırım ve Tasarruf Uzmanı Mert Başaran, eğitim sektörü hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ÇOK KONUŞULMUŞTU...

Ekonomist Özgür Demirtaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı yazı kısa süre önce gündem oldu. Tartışma konusu olan yazıda "Sevgili Öğrenciler: Kötü bir Üniversiteye gideceğinize Üniversiteye GİTMEYİN. Türkiye’deki Üniversitelerin BÜYÜK çoğunluğu kötü. Boşuna 4 yılınızı harcamayın. Beni dinleyin YAPMAYIN. Gelecekte Üniversitelerin çoğuna gerek kalmayacak. Sadece EN İYİ %10’luk kesim işe yarayacak." sözleri yer aldı.

"BAŞKA BİR DÜNYADA YAŞIYORMUŞ GİBİ HİÇBİR ŞEY BİLMİYORLAR"

Programa konuk olan Mert Başaran ise Özgür Demirtaş'a bir noktaya kadar hak verdiğini söyleyerek şunları söyledi: "Türkiye'dekiler zaten apartmandan bozma. Çok fazla üniversite var. Bu durum yurt dışında da böyle. Nereden biliyoruz dersen, bize geliyorlar çalışmaya iş için. Adam Kanada'nın Amerika'nın ortalama bir üniversitesinde okumuş hiçbir şey bilmiyor, gerçekten hiçbir şey bilmiyor. Başka bir dünyada yaşıyormuş gibi"

EĞİTİM YERİNE YATIRIM TAVSİYESİ

Konuşmasına devam eden Başaran, 'Eğitim sisteminde dünyada bir problem var. Çok fazla maaşlı çalışan yetiştirmek üzere ve parayla ilgili çok bilgi vermemek üzere kurulmuş bir sistem var. Bu cahiliği savunmak değil. Mutlaka okumak istiyorsanız da okuyun. İmkanlarınız varsa da tabii okuyun. Benim tezim biraz daha farklı Özgür hocadan ben okullara verilen paraların çoğunu saçma buluyorum çok büyük para. Eğer iyi okullar kazanabiliyorsanız okuyun. Velevki kazanamadınız ve illa okuyacaksınız. O zaman da unutmayın ki o okullara verilen paralar çok büyük paralar. 20 yıl boyunca özel okula yatırılan para çocukların banka hesabına, altına konsa 650 bin doları oluyor." şeklinde yatırım tavsiyesinde bulundu.

"OKUMAYIN DİYEMEM"

Başaran sözlerini ise şu şekilde tamamladı: "Okumayın da yine diyemem, o kadar da sert bir konuşma yapamam. Çünkü geleceği de bilemeyiz. Allah korusun ihtiyacınız olur ama makul okullarda okuyun." şeklinde tavsiye verdi.