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Özgür Demirtaş kimdir, kaç yaşında? Özgür Demirtaş aslen nereli, mesleği nedir?

13.11.2021 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada merak edilen isimlerden olan Özgür Demirtaş'ın kim olduğu araştırılıyor. Hakkında en çok arama yapılan isimlerinin başında gelen Özgür Demirtaş ekonomistlik yapıyor. Peki Özgür Demirtaş kimdir, kaç yaşında? Özgür Demirtaş aslen nereli? İşte merak edilenler...

Özgür Demirtaş kimdir, kaç yaşında? Özgür Demirtaş aslen nereli, mesleği nedir?

Özgür Demirtaş'ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu Özgür Demirtaş sosyal medyada sıklıkla gündeme geliyor. Peki Özgür Demirtaş kimdir, kaç yaşında?

ÖZGÜR DEMİRTAŞ KİMDİR?

Ankara’da dünyaya gelen Özgür Demirtaş, ilkokul eğitimini Manisa’nin Salihli ilçesinde tamamlamıştır. Orta okul ve lise eğitimini İzmir’de tamamlayan isim, üniversite yerleştirme sınavında ise Türkiye’de ilk 50 öğrenci arasında yer almayı başarmıştır.

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği’ni başarı ile tamamlamış ve Amerika Birleşik Devletleri, Boston College’da ana dalından farklı bir dal olan Finans alanında 5 sene içerisinde doktora çalışmalarını tamamlayarak 27 yaşında (2003 yılında) doktor ünvanını kazanmıştır.

2003 senesinde, Yardımcı Doçent ünvanını alarak Baruch College City University of New York‘ta göreve başladı. Yine 2003 senesinde, Finans bölümü içerisinde ve 2004 yılında, İşletme Fakültesi içerisinde en iyi öğretim üyesi seçilmiştir. 2005 yılında, tüm ana bilim dalları ve tüm fakülteler arasında en iyi öğretim üyesi seçilerek “Üstün Öğretim Madalyası’nı” Madison Square Garden’da aldı. 2012 senesinde New York University (NYU) Stern School of Business Finans Bölümü’nde en yüksek öğretim değerlendirmesini almıştır.

Yapmış olduğu çalışmaları dünyanın önde gelen akademik dergilerinde (Journal of Monetary Economics, Management Science, Journal of Financial and Quantitative Analysis ve Journal of Business Economic and Statistics) yayınlamıştır. 25’in üzerinde akademik yayın yaptı. Kitap çalışması Elsevier tarafından basım için kabul edilmiştir. İlki 2004 yılında olmak üzere, araştırmaları City University of New York tarafından 6 sene boyunca ödüllendirilmiştir. Demirtaş 31 yaşında Doçent Doktor ve yine 2007 yılında, Tenür (ömrünün sonuna kadar City University of New York’ta çalışma ve üniversiteden çıkarılamama hakkı) ünvanlarını elde etmiştir.

2010 senesinde Sabancı Üniversitesi’nden İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanlığı ve Profesörlük teklifi aldı. Ayrıca aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada ve İskoçya’da yapılan 1 Milyon profesör için yapılan 10 milyonu aşkın öğrenci değerlendirmesi sonucunda, ilk 20 içerisinde gösterilmiştir.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ayrıca Türkiye’nin ilk Tasarruf ve Finansal Okur Yazarlik Derneğinin (FODER) Kurucu Yonetim Kurulu üyeliğini, ve Türkiye Genç Işadamları Derneği (TUGIAD), TAYSAD ve DASK danışmanlıklarını da yapmıştır.

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