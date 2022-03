Özgür Demirtaş sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Twitter paylaşımında siyasete geri döneceği söylenen eski Başbakan Tansu Çiller için "Lütfen evinizde oturun" ifadesine yer veren Demirtaş merak konusu oldu. Peki Özgür Demirtaş kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Özgür Demirtaş ne mezunu? Ünlü finans profesörünün hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin ayrıntılar haberimizde.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Kemal Özgür Demirtaş 12 Ağustos 1975 tarihinde Ankara'da doğmuştur.

Babası Şanlıurfa Siverekli ve Hadidi aşiretindendir. İlkokul eğitimini Manisa'nın Salihli ilçesinde tamamlamış, ardından Lise eğitimini İzmir Atatürk Lisesinde tamamladıktan sonra üniversite yerleştirme sınavında ilk 50 içerisinde yer alarak Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü kazanmıştır.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ NE MEZUNU?

Özgür Demirtaş, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Lisans eğitimini tamamlamasının ardından yüksek lisans seviyesini atlayarak 1998 yılında Finans doktorası için Boston College'a kabul almış ve 2003 yılında doktor unvanını kazanmıştır. Aynı yıl içerisinde New York Şehir Koleji Baruch College'da yardımcı doçent unvanıyla akademik kariyerine başlamıştır ve 31 yaşında burada tenür unvanını kazanmıştır.

Aynı zamanda NYU-Stern School of Business'da da dersler vermiştir. Akademik çalışmaları dünyanın önde gelen akademik dergilerinden, Journal of Financial Economics, Management Science, Journal of Monetary Economics, Journal of Financial and Quantitative Analysis ve Review of Finance'de yayınlanmıştır. 2012 yılında tenür unvanını bırakarak Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanlığını yürütmeye başlamıştır.

Özgür Demirtaş, Neslihan Küçükoğlu Demirtaş ile evlidir ve bir çocuk babasıdır.