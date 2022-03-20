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Özgür Demirtaş space odası açtı! Binlerce kişi onu dinliyor

20.03.2022 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finans profesörü, akademisyen ve yazar Özgür Demirtaş Twitter üzerinden spaces odası açtı ve petrol fiyatları hakkında takipçilerine içerik sundu. Anlattıklarını aynı zamanda Twitter'da tweet atarak destekleyen Demirtaş'ı binlerce kişi dinledi.

Özgür Demirtaş space odası açtı! Binlerce kişi onu dinliyor

Twitter, YouTube gibi mecralardan gündem, ekonomi, trendlerle alakalı analizlerini paylaşan Özgür Demirtaş geçtiğimiz ay Twitter'da 'Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomi' konulu spaces odası açmış ve 100 binin üzerinde izlenmeyle rekor kırmıştı. Yeniden oda açan ve petrol fiyatlarıyla alakalı sunum yapan Özgür Demirtaş büyük ilgi gördü.

YAYINA BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Özgür Demirtaş geçtiğimiz ay 'Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomi' konulu spaces odası açmış ve savaşın ekonomiye nasıl yansıyacağını anlatmıştı. Yayını, içinde ünlü isimlerin de bulunduğu 100 binden fazla kullanıcı izlemişti.

Yeniden oda açan ve petrol fiyatlarıyla alakalı sunum yapan Demirtaş yayını, "Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Twitter Space’de konuştukça, buradan da bilgiler ile, rakamlar ile, formüller ile, grafikler ile, video clipler ile, tablolar ile kendimi destekleyeceğim. Twitlere Rakam koyacağım ki daha kolay Takip edebilin. Başlıyoruz." paylaşımıyla duyurdu. Yayın binlerce kişi tarafından takip edildi.

Özgür Demirtaş space odası açtı! Binlerce kişi onu dinliyor

Yayında anlattıklarını aynı zamanda Twitter'a ekleyen Demirtaş, verilerle birlikte 30'dan fazla içerik paylaştı.

Özgür Demirtaş space odası açtı! Binlerce kişi onu dinliyor

ÖZGÜR DEMİRTAŞ KİMDİR?

12 Ağustos 1975 Ankara doğumlu Özgür Demirtaş 45 yaşındadır. Üniversite sınavında ilk 50 içerisine girmiş ve Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğini tamamlamıştır. Lisans eğitiminin ardından yüksek lisans seviyesini atlayarak 1998'de Finans doktorası için Boston College'a kabul edilmiştir. Aynı sene New York Şehir Koleji Baruch College'da yardımcı doçent unvanıyla akademik kariyerine başlamıştır. 31 yaşındayken burada tenür ünvanına sahip olmuştur.

Aynı zamanda NYU-Stern School of Business'da da dersler vermiştir. Akademik çalışmaları dünyanın önde gelen akademik dergilerinden, Journal of Financial Economics, Management Science, Journal of Monetary Economics, Journal of Financial and Quantitative Analysis ve Review of Finance'de yayınlanmıştır. 2012'de tenür unvanını bırakmış ve Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanlığını yürütmeye başlamıştır.

Özgür Demirtaş, Neslihan Küçükoğlu Demirtaş ile evlidir ve bir çocuk babasıdır.


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