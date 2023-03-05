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Özgür Demirtaş'tan 'adaylık' açıklaması! İYİ Parti'ye 'yeşil ışık' yaktığı iddia edilmişti, sosyal medyadan duyurdu

05.03.2023 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adayı olacağı iddiası bir anda gündem yarattı. 6'lı masadan ayrılan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, Demirtaş'a teklif götüreceği Demirtaş'ın da bu teklife 'yeşil ışık' yaktığı iddiası kulisleri bir anda hareketlendirdi. Sosyal medyada gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Demirtaş, adaylık iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Özgür Demirtaş'tan 'adaylık' açıklaması! İYİ Parti'ye 'yeşil ışık' yaktığı iddia edilmişti, sosyal medyadan duyurdu

Millet İttifakı'ndan ayrılan ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaptığı adaylık çağrısı reddedilen İYİ Parti'de cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak konusu oldu. Yaptığı çok sert açıklamayla adeta 6'lı masayı kalkarken deviren Genel Başkan Meral Akşener'in kendisinin aday olmayacağı iddia edilirken, adaylık için Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın ismi gündeme geldi.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ CUMHURBAŞKANI ADAYI MI?

Kulislerde Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığı için Demirtaş'a teklifte götüreceği konuşulmaya başlandı. Söz konusu iddialar sosyal medyayı adeta sallarken, Demirtaş ismi Trend Topic oldu.

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DEMİRTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmeler üzerine Özgür Demirtaş'tan açıklama geldi. Söz konusu iddiaları net bir dille yalanlayan Demirtaş, aday olmak istemediğini ve aday olmayacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Demirtaş, şu ifadelere yer verdi;

"Yalan! Hiçbir zaman yakmadım yakmam.

2018’den beri adımı Cumhurbaşkanı adayı diye çıkarıyorlar.

Değilim! Olsam buradan yazarım.

Ben ülkesini, gençleri çok seven,
Teknolojiye ilgili, Ekonomi-Finans alanlarında üst düzey akademik yayın yapan basit biriyim. Sizden farkım yok…

Arkadaşlar: Siyasete Uzağım!

Hiçbir siyasi oluşumla bir ilgim yok

Ancak arka plandan (önde olmama şartı ile)

Dil-Din-Irk-Köken ayrımı yapmayan
Değişen dünyayı yakalamaya açık olan
Teknolojik Devrimi isteyen

'Sosyal ve Demokrat'

Siyasi partilere önerilerimi her zaman iletirim.

Ayrıca Depremzedeler benim gözümde kimin hangi siyasi partiyle dans ettiğinden ve Türkiye’nin suni siyasi gündeminden çok daha önemli.

Beni twitter trendlerden hemen düşürün.

Önemli olan benim yerime depremzedelerin ihtiyaçlarını konuşmamız. Onları trend yapmamız

Haksız mıyım?"

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Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti Özgür Demirtaş cumhurbaşkanı adayı

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