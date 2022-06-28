HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Özgür Demirtaş'tan sert tepki: "Sen kimin çocuğusun?"

Özgür Demirtaş'tan sert tepki: "Sen kimin çocuğusun?"

28.06.2022 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü finans profesörü, akademisyen ve yazar Özgür Demirtaş, bir videosunun 24 saatte 1.5 milyon kişi tarafından izlendiğini belirtip yoğun ilgi gösteren herkese teşekkür etti. Bir Twitter kullanıcısının videoları ile ilgili yaptığı güzel yorumu alıntılayan Demirtaş'a bir diğer Twitter kullanıcı ise "Amerika çocuğusun" yorumunda bulundu. Özgür Demirtaş bunun üzerine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Özgür Demirtaş'tan sert tepki: "Sen kimin çocuğusun?"

Ünlü finans profesörü, akademisyen ve yazar Özgür Demirtaş, 'Türkiye Ekonomisinde Yeni Dönem' başlıklı videosunun 24 saatte 1.5 milyon kişi tarafından izlendiğini ve Türkiye’de trendlerde hala 1 numara olduğunu belirterek yoğun ilgi gösteren herkese teşekkür etti.

Özgür Demirtaş

"ZİRVEDESİNİZ HOCAM!"

Bir Twitter kullanıcısı, Özgür Demirtaş'ın bu paylaşımı üzerine; 18 yaşında kereste atölyesinde çalışan oğlunun sabah saatlerinde "Özgür Demirtaş'ın videosunu izledin mi?" diye sorduğunu belirtip "Kendisi anında izlemiş, nerede mi izlemiş, Rize, Derepazarı, Uzunkaya köyünde. Siz zirvedesiniz hocam trollerin neden saldırdığı aslında çok açık. Saygılar hocam." ifadelerini kullandı.

Özgür Demirtaş ekonomi videosunu paylaştı sosyal medya yıkıldı: 'İlkokul mezunlarının anlayacağı şekilde anlatacağım' dedi 1 milyondan fazla kişi izledi!Özgür Demirtaş ekonomi videosunu paylaştı sosyal medya yıkıldı: 'İlkokul mezunlarının anlayacağı şekilde anlatacağım' dedi 1 milyondan fazla kişi izledi!

Özgür Demirtaş

ÖZGÜR DEMİRTAŞ'IN PAYLAŞIMINA YOĞUN İLGİ

Twitter kullanıcısının yorumunu "Sizleri çok seviyorum. Oğlunuzun gözlerinden öperim" ifadeleri ile paylaşan Özgür Demirtaş'a başka bir Twitter kullanıcısı ise olumsuz bir yorum yaptı.

Özgür Demirtaş

ÖZGÜR DEMİRTAŞ'TAN HAKARETE VARAN YORUMA SERT TEPKİ

Özgür Demirtaş, bu Twitter kullanıcısının hakarete varan "Özgür Demirtaş, Amerika çocuğusun" yorumu üzerine tepki gösterdi.

Özgür demirtaş

Özgür Demirtaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"1) Ben anne ve babamın çocuğuyum. Devlet okullarında hayatım boyunca burslu okudum. İzmir Atatürk Lisesini 3 yıl üst üste Birincilikle bitirdim. Üniversite sınavlarında derece yaptım. 27 yaşımda Yardımcı Doçent, 32 yaşımda Doçent, 38 yaşımda Kürsü başkanı Profesör oldum.

Screenshot_7

2) Uluslararası saygın dergilerde 35’in üzerinde Akademik yayın yaptım. Senin yüzündeki sakalın kıllarından fazla Akademik atıf aldım. Dünya çapında (ABD, Avrupa ve Türkiye’de) 10 binden fazla öğrenci eğittim. Uluslararası Marie Curie Araştırma ödülünü en yüksek puan ile aldım

3) Türkiye’ye saygın bir Finans merkezi kazandırdım (Center of Excellence in Finance) Onlarca şirkete danışmanlık yaptım.

Peki sen ne yaptın ve sen kimin çocuğusun?"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Ocakları’nda Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu krizi!Türk Ocakları’nda Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu krizi!
Sosyal medyada gündem oldu! İşte 83 numaralı plakaya talip ilçeSosyal medyada gündem oldu! İşte 83 numaralı plakaya talip ilçe
Büyük paniğe yol açmıştı! Bakanlıktan flaş karar: DurdurulduBüyük paniğe yol açmıştı! Bakanlıktan flaş karar: Durduruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı

Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı

Tecavüz edip kayda aldılar kanala attılar!

Tecavüz edip kayda aldılar kanala attılar!

Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali inanılmaz

Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali inanılmaz

Dehşete düşüren olay! Kamyonun kasasında 42 kişi ölü bulundu

Dehşete düşüren olay! Kamyonun kasasında 42 kişi ölü bulundu

O ilde süresiz olarak yasaklandı! Jandarma nöbete başladı

O ilde süresiz olarak yasaklandı! Jandarma nöbete başladı

Dev anketten çarpıcı sonuçlar! Fark açılıyor mu?

Dev anketten çarpıcı sonuçlar! Fark açılıyor mu?

İlginizi Çekebilir

Sokakta sütyenini çıkarttı, bebeğini emzirdi! Tepki görünce...

Sokakta sütyenini çıkarttı, bebeğini emzirdi! Tepki görünce...

Yatak odasında sarımsakla fark yaratın: Etkisi inanılmaz

Yatak odasında sarımsakla fark yaratın: Etkisi inanılmaz

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Çay değil zehir: Bir hata kansere davetiye çıkarıyor!

Çay değil zehir: Bir hata kansere davetiye çıkarıyor!

Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Son kararı vermeden önce...

Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Son kararı vermeden önce...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.