Özgür Demirtaş'tan sert tepki: "Sen kimin çocuğusun?"

Ünlü finans profesörü, akademisyen ve yazar Özgür Demirtaş, 'Türkiye Ekonomisinde Yeni Dönem' başlıklı videosunun 24 saatte 1.5 milyon kişi tarafından izlendiğini ve Türkiye’de trendlerde hala 1 numara olduğunu belirterek yoğun ilgi gösteren herkese teşekkür etti.

"ZİRVEDESİNİZ HOCAM!"

Bir Twitter kullanıcısı, Özgür Demirtaş'ın bu paylaşımı üzerine; 18 yaşında kereste atölyesinde çalışan oğlunun sabah saatlerinde "Özgür Demirtaş'ın videosunu izledin mi?" diye sorduğunu belirtip "Kendisi anında izlemiş, nerede mi izlemiş, Rize, Derepazarı, Uzunkaya köyünde. Siz zirvedesiniz hocam trollerin neden saldırdığı aslında çok açık. Saygılar hocam." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ'IN PAYLAŞIMINA YOĞUN İLGİ

Twitter kullanıcısının yorumunu "Sizleri çok seviyorum. Oğlunuzun gözlerinden öperim" ifadeleri ile paylaşan Özgür Demirtaş'a başka bir Twitter kullanıcısı ise olumsuz bir yorum yaptı.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ'TAN HAKARETE VARAN YORUMA SERT TEPKİ

Özgür Demirtaş, bu Twitter kullanıcısının hakarete varan "Özgür Demirtaş, Amerika çocuğusun" yorumu üzerine tepki gösterdi.

Özgür Demirtaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"1) Ben anne ve babamın çocuğuyum. Devlet okullarında hayatım boyunca burslu okudum. İzmir Atatürk Lisesini 3 yıl üst üste Birincilikle bitirdim. Üniversite sınavlarında derece yaptım. 27 yaşımda Yardımcı Doçent, 32 yaşımda Doçent, 38 yaşımda Kürsü başkanı Profesör oldum.

2) Uluslararası saygın dergilerde 35’in üzerinde Akademik yayın yaptım. Senin yüzündeki sakalın kıllarından fazla Akademik atıf aldım. Dünya çapında (ABD, Avrupa ve Türkiye’de) 10 binden fazla öğrenci eğittim. Uluslararası Marie Curie Araştırma ödülünü en yüksek puan ile aldım

3) Türkiye’ye saygın bir Finans merkezi kazandırdım (Center of Excellence in Finance) Onlarca şirkete danışmanlık yaptım.

Peki sen ne yaptın ve sen kimin çocuğusun?"

