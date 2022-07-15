Özgür Demirtaş'tan Vedat Milor'a olay 'zevksizlik' yanıtı: "Yediğim en kötü yemeklerden biriydi"

Özgür Demirtaş, Twitter hesabını aktif kullanan isimlerden. Ekonomiye ilişkin yorumları vatandaşlar tarafından yakından takip edilen ünlü finans profesörü bu kez de su böreği ve Türk yemekleri ile ilgili attığı tweet ile gündem oldu.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ'TAN 'TÜRK MUTFAĞI' PAYLAŞIMI

Özgür Demirtaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Su Böreği bu kadar lezzetli olmak zorunda mı?

Bizim memleketin yemekleri kadar güzel yemeği olan ülke var mı? Vallahi yok. Billahi yok.

Biraz disiplinli olsak Dünya’da yemek sektöründe rekorlar kırarız."

VEDAT MİLOR'UN ÖZGÜR DEMİRTAŞ'A YANITI OLAY OLDU

Özgür Demirtaş'ın bu paylaşımına yemek eleştirmeni Vedat Milor'dan yanıt geldi.

Milor, Demirtaş'a "Biraz daha detay verir misiniz? Mesela yemekleri nasıl karşılaştırıyoruz? Evrensel kriterler neler?" sorusunu yöneltti.

"ZEVKLER VE RENKLER TARTIŞILMAZ"

Vedat Milor'un tweet'ini alıntılayan Özgür Demirtaş ünlü yemek eleştirmenine şöyle yenıt verdi:

1) Vedat bey elbette siz uzmanısınız bu konunun. O yüzden sizin önünüzde bana pek bir şey söylemek düşmez. Ama tam da matematik değil gibi bu iş ne dersiniz? 'Damak zevki' adı üstünde damağa göre değişir. Zevkler ve Renkler tartışılmaz diye bir söz o yüzden var.

2) gerçekten subjektif yani. Örneğin sizin çok sevdiğiniz bir restauranta gitmiştik ve hayatımda yediğim en kötülerden biriydi diyebilirim. Zevk işte...

Bir Twitter kullanıcısının "Hocam bana sanki Vedat Milor sizinle dalga geçiyor gibi geldi? Umarım yanılıyorumdur!" yorumu üzerine yeni bir paylaşımda bulunan Özgür Demirtaş, Vedat Milor'u severek takip ettiğini, onun genel üslubunun hafif de olsa ti'ye almak üzerine kurulu olduğunu belirtti.

Demirtaş "Vedat Milor, Sarcasm seviyor, biz de onu seviyoruz. Sanırım tek hatası karşısındaki insanın, Vedat beyin dalga geçtiğini anlamadığını sanması. Halbuki çoğu anlıyor. Ama biz Vedat beyi böyle de seviyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLARI GÖRÜNCE YAZDIKLARINI KONTROL ETTİ

Vedat Milor'un "Arkadaşlar sakin olun. Spaghetti Western filmlerindeki düello sahnesi moduna gerek yok. Yorumları görünce acaba sert bir şey mi yazdım fark etmeden diye tekrar kontrol ettim yazdığımı" notunu düştüğü paylaşımı da alıntılayan Özgür Demirtaş şu ifadelere yer verdi:

"Aynen arkadaşlar büyütmeyin.Vedat bey alanında Türkiye’nin en iyisi.Bir önerdiği yeri sevmediğimi söylemiştim ama öbür önerisine de bayılmıştık.

Keşke Türkiye’de tüm problemlerimiz bitmiş olsa da Vedat bey ile tatlı tatlı atışmamız tek konu olsa.

O günler de ülkeye gelir umarım"



