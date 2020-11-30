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Özgür Duran'ın annesinden bomba iddia! 'Kadir Şeker kiralık katil'

30.11.2020 14:56 | Son Güncelleme:
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Özgür Duran'ın annesinden bomba iddia! 'Kadir Şeker kiralık katil'

Konya'da 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın elinden dayak yerken kurtardığı iddia edilen Ayşe Dırla, dün gece 900 gram eroinle yakalandı. Bu gelişmenin ardından öldürülen Özgür Duran'ın annesi ve kardeşi, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek, Ayşe Dırla hakkında suç duyurusunda bulundu. Duran'ın ailesi, Kadir Şeker'in kiralık katil olduğunu, bunu belgelerle ispatladıklarını öne sürdü.

Konya'da iddiaya göre, 5 Şubat'ta Piri Reis Parkı'nda sevgilisi Ayşe Dırla'ya bağırarak küfreden ve kameriyeyi yumruklayan Özgür Duran'a müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, boğuşma sırasında Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası tutuklanıp hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame hazırlanan Şeker, yargılandığı Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Şeker'in cezası, olayın haksız tahrik altında gerçekleşmesi nedeniyle 15 yıla, iyi hal hükümleri uygulanarak 12,5 yıla düşürüldü.

Gerekçeli kararın tebliğ edilmesinin ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, kararla ilgili İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. Başsavcılığın başvurusunda, Kadir Şeker'e verilecek cezada, cumhuriyet savcısının mütalaası doğrultusunda haksız tahrik indiriminin üst seviyeden uygulanması istendi. Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararın bozulması ve haksız tahrik indiriminin en üst seviyeden uygulanması durumunda, Kadir Şeker'e verilen ceza, iyi hal hükümleri de uygulanarak, 10 yıla düşecek.

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900 GRAM EROİNLE YAKALANDI

Dava devam ederken, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya yolunda şüphe üzerine bir araca düzenledikleri operasyonda, 900 gram eroin ele geçirdi. Araçtakilerin, Kadir Şeker'in dayak yerken kurtardığı Ayşe Dırla ile Murat Hanlı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Ayşe Dırla ve Murat Hanlı, sorgulanmak üzere Narkotik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Dırla'nın polise, Hanlı ile dini nikahla birlikte yaşadıklarını söylediği öğrenildi.

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DIRLA HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Öldürülen Özgür Duran'ın Antalya'da yaşayan annesi Mübeyyen Güner Dalkılıç ile kardeşi Niyazi Remzi Duran ise bu sabah Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek, Ayşe Dırla hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, “Ayşe Dırla isimli kadın şu an yakalanmıştır. Benim elimde deliller ve bilgiler vardır. Size göstermem gereken deliller vardır" diyen Mübeyye Güner Dalkılıç, çıkışta elindeki belgeleri gazetecilerle paylaştı.

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‘KADİR ŞEKER'İ KATİL OLARAK TUTTULAR’

Ayşe Dırla'nın uyuşturucu ile yakalandığını hatırlatan Mübeyyen Güner Dalkılıç, şöyle konuştu:

“Ayşe Dırla'nın yanındaki sevgilisi Murat Hanlı da yakalandı. Ben zaten bunlardan şüpheleniyordum. Bunların Kadir Şeker'i kiralık katil olarak tutup, azmettirdiklerine inanıyordum. Öyle hislerim vardı. Aynen de öyle oldu. Türkiye bu olaya 'kadına şiddet' gözüyle baktı. Ben böyle olmadığını defalarca söylemiştim. Çünkü darp raporu yoktu. Benim oğlum uyuşturucu satıcılarına karşıydı. Bu yüzden tuzağa düşürdüler. Kadir Şeker'e öldürttüler. Kadına şiddet diye bir şey yoktu. Türkiye'ye yalan haber verilerek cinayetin üzeri örtülmeye çalışıldı. Asla kadına şiddet yoktu ve ben üzerine basa basa söylüyorum. Benim oğlum uyuşturucu satıcılarına karşıydı ve onu susturdular. Kadir Şeker'i de katil olarak tuttular. Yapılan sosyal medya yazışmalarında oğlumun parkta nasıl tuzağa düşürüldüğü ve öldürüldüğü yazılı. Ayşe Dırla, oğlumu öldürttükten sonra onun eşyalarını Eskişehir'den çalarak götürdü ve sevgilisiyle hayatını yaşadı. Videolar paylaşıyorlardı. Hepsi elimde. Ayrıca oğlumun eşyalarını çalıp götürdüğü için de suç duyurusunda bulunacağım. Oğlumun katilini azmettiren Ayşe Dırla'dır. Ayrıca oğlumun morgda bir fotoğrafını çekmişler. Bunu da Özgür'ün öldüğünü ispatlamak için çekmişler. Kim çekti bilmiyorum. Ama bunu çeken kişi fotoğrafı Ayşe Dırla'nın kardeşine atıyor. Bunu da öldüğünü ispatlamak için atıyorlar. Kime göstermek için attılar? Ben anne olarak sadece oğlumu teşhis etmek için morga girebilirken, orada bu fotoğrafı kim, neden çekti ve Ayşe Dırla'nın kardeşine attı? O.B. isimli kişiye de atılmış? Bu kişi benim oğlumun arkadaşı. Neden ona da atıldı. Çünkü gözdağı vermek için. Bir süre sonra da ona da komplo kurularak cezaevine atıldı. Amaçları da bu kişiyi susturmaktı."

Kadir Şeker'in kurtarmak istediği Ayşe Dırla uyuşturucuyla yakalandıKadir Şeker'in kurtarmak istediği Ayşe Dırla uyuşturucuyla yakalandı

'AĞABEYİMİN EŞYALARI ÜZERİNDE HAYAT SÜRDÜLER'

Öldürülen Özgür Duran'ın kardeşi Niyazi Remzi Duran ise kardeşinin '19 sabıkası var. Uyuşturucu satıcısı, gaspçı, hırsız' diye suçlandığına dikkati çekerek, “Kardeşimin böyle bir sabıkası yok. Kadına şiddet diye bir şey yok. Beni bile her türlü yüz kızartıcı suçla itham ettiler. Bir televizyon programında Kadir Şeker'in kiralık katil olduğunu söyledim, bundan dolayı tehditler aldım. Artık susmayacağım. Ayşe Dırla kardeşime 'Parka gel' diye mesaj atıyor. Kardeşim de 'Gelmiyorum' diyor. Birkaç dakika sonra ağabeyimi bir kişi arıyor ve küfrederek parka çağırıyor. Ağabeyim de gidiyor. Ayşe Dırla sahte bir hesapla yakalanan Murat Hanlı'ya 'O i. gelmek üzere, dikkatli ol görmesin seni' diyor. Hanlı da 'Tamam gülüm. Beni merak etme sen' diyor. Ardından da 'Kadir parka yerleşti Murat haberin olsun' dedikten sonra yine 'Tamam gülüm' cevabını alıyor. Bu mesajdan sonra ağabeyimi Murat Hanlı'nın aradığı ortaya çıkmıştır. Ben devletin okulundan, okulumdan atılırken, Ayşe Dırla ve Murat Hanlı ağabeyimin eşyaları üzerinde hayat sürdüler. Kadir Şeker'e bıçağı Ayşe Dırla vermiştir" diye konuştu.

DHA

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