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Özgür Gündem davasında Korur, Önderoğlu ve Nesin’e beraat

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 12:20 | Son Güncelleme

Özgür Gündem Gazetesi’nde "Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği" kampanyasına katılarak “terör örgütü propagandası yapmak” suçlaması yargılanan TİHV Başkanı Prof.

Özgür Gündem Gazetesi’nde "Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği" kampanyasına katılarak “terör örgütü propagandası yapmak” suçlaması yargılanan TİHV Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur, gazeteci Erol Önderoğlu ve gazeteci-yazar Ahmet Aziz Nesin’in beraatine karar verildi.
Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışmak için başlatılan "Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği" kampanyasına katılarak gazetenin bir günlük yayın yönetmenliği görevini üstlendikleri gerekçesiyle Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı (TİHV) Prof. Dr. Şebnem Korur, gazeteci Erol Önderoğlu ve gazeteci- yazar Ahmet Aziz Nesin’in “terör örgütü propagandası yapmak” suçlaması ile yargılandıkları davaya devam edildi.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuksuz yargılanan sanıklar Şebnem Korur hazır bulunurken gazeteci Erol Önderoğlu ile Ahmet Aziz Nesin’i ise avukatları temsil etti. Duruşmada savunmasını yapan sanık Şebnem Korur, suçsuz olduğunu belirterek beraatine karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti savunmaların tamamlanmasının ardından davaya ilişkin kararını açıkladı. Sanıklar hakkında “Terör örgütü propagandası yapmak, suç işlemeye alenen tahrik etme, suçu ve suçluyu övme” suçlarından ceza istenildiğini hatırlatan mahkeme, suçun unsurları oluşmadığından 3 sanığın da ayrı ayrı beraatlerine hükmetti.
Savcı 7,5 yıla kadar hapis talep etmişti
Davanın önceki celsesinde duruşma savcısı Abdullah Gül esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Savcılık mütalaasında, sanıkların belirtilen tarihlerde gazetenin genel yayın yönetmenliğini yaptıklarını suç konusu yazılarda silahlı terör örgütü PKK/KCK’nin veya alt birliklerinin propagandası mahiyetinde yazılar yer aldığını anlatılmıştı. Kişiler ve toplumun suç işlemeye tahrik edilerek işlenen suçların övüldüğünü belirten savcı, "Suç işlemeye tahrik ", Suçu ve suçluyu övme, "Örgüt propagandası" suçlarından sanıklar Ahmet Aziz Nesin, Şebnem Korur ve Erol Önderoğlu’nun 1 yıl 6 aydan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

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