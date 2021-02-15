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Özgür Gündem davasında mahkeme kararını açıkladı

15.02.2021 12:44 | Son Güncelleme:
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KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.

KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti 3 sanığın 6 yıl 3 ay, 1 sanığın ise 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
KHK ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi’nin yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davada mahkeme geçtiğimiz sene bir kısım sanıklar hakkında kararını açıklamıştı. Heyet sanıklar Eren Keskin, Kemal Sancılı, Bilir Kaya ve İnan Kızılkaya’nın ise dosyalarının ayrılarak yeni bir esas üzerinden yargılanmalarına hükmetmişti. Mahkeme bugün görülen celsede dosyası ayrılan sanıkların son savunmalarını alarak kararını açıkladı.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıklar Eren Keskin ile İnan Kızılkaya hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.
Sanıkların son sözlerinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, İnan Kızılkaya’nın ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanık Kızılkaya’nın üzerine atılı 6 suçtan ise karar verilmesine yer olmadığına hükmedildi. Eren Keskin’in ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar veren mahkeme, sanığın üzerine atılı 3 diğer suçtan karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.
Sanık Kemal Sancılı’nın da ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedilirken, Bilir Kaya’nın ise ‘PKK/KCK Terör Örgütü’nün propagandasını yapmak’ suçundan 2 yıl 1 ay hapsine karar verildi. Mahkeme sanıkların ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ suçundan ise ayrı ayrı beraatlarına hükmetti.
İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Özgür Gündem Gazetesi yazar ve yöneticileri Kemal Sancılı, Aslı Erdoğan, İnal Kızılkaya, Bilir Kaya, Ayşe Necmiye Alpay, Emire Eren Keskin, Filiz Koçali, Ragıp Zarakolu ve Bilge Aykut’un ’silahlı terör örgütüne üye olmak’, ’devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’, ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6,5 yıldan 17 yıl 5’er aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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