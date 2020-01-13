Özgür Gündem davasında savcı mütalaasını açıkladı

KHK ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi’nin yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davada duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcı 5 sanığın cezalandırılmasını, 2 sanığın beraatini, 2 sanığın ise dosyasının ayrılmasını talep etti.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi yayın danışma kurulu üyesi Aslı Erdoğan ve yazar Necmiye Alpay’ın da aralarından bulunduğu 9 sanığın ‘Terör örgütü üyesi olmak’, ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘Devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozmak’ suçlarından yargılanmasına devam edildi. İstanbul 23. Ağır Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanıklar Eren Keskin ile Necmiye Alpay ve sanıkların avukatları katıldı. Duruşmada, savcı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Duruşma savcısı, Özgür Gündem Gazetesi yayın danışma kurulu üyesi sanık Aslı Erdoğan’ın ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 1 yıl 9 aydan 9 yıl 4 ay kadar hapisle cezalandırılmasını, ‘Terör örgütü üyeliği’ suçundan ise işlendiğine dair delil bulunmadığını gerekçesiyle beraatine hükmedilmesini istedi.

Duruşma savcısı, İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı ve dönemin genel yayın yönetmeni Eren Keskin hakkında terör örgütünün amaçları doğrultusunda yazılar yazdığını belirterek, ‘Terör örgütü üyeliği’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etti.

Yazar Necmiye Alpay ile Bilge Aykut’un mahkumiyetlerine yetecek delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatini talep eden duruşma savcısı, gazetenin imtiyaz sahibi Kemal Sanıcı ve İnan Kızılkaya’nın ‘Terör örgütü üyeliği’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, sanık Bilir Kaya’nın ise ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 1 yıl 9 aydan 9 yıl 4 aya kadar hapsini talep etti. Savcı, sanıklar Filiz Koçali ve Ragıp Zarakolu’nun savunmasının alınamadığı gerekçesiyle dosyalarının ayrılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlaması için duruşmayı 14 Şubat 2020’ye erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Özgür Gündem Gazetesi yazar ve yöneticileri Kemal Sancılı, Aslı Erdoğan, İnal Kızılkaya, Bilir Kaya, Ayşe Necmiye Alpay, Emire Eren Keskin, Filiz Koçali, Ragıp Zarakolu ve Bilge Aykut’un ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ ‘Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6,5 yıldan 17 yıl 5’er aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İddianameyi kabul eden İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 23 Kasım 2016’da verdiği kararla, sanıklar Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay’ın, ‘Devletin birliği ve ülkenin bütünlüğü bozmak’ suçundan tahliyesine, ‘Terör örgütü üyesi olmak’ suçundan ise tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Davanın ilk duruşmasının görüldüğü 29 Aralık 2016 tarihinde ise tutuklu sanıklar Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay ve Bilir Kaya tahliye edilmişti.



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