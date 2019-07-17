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Özgür Gündem davasında üç beraat

17.07.2019 13:46 | Son Güncelleme

Özgür Gündem gazetesinin genel yayın yönetmenliğini sembolik olarak üstlendikleri için yargılanan Erol Önderoğlu, Şebnem Korur Fincancı ve Ahmet Nesin beraat etti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı kurucusu Şebnem Korur-Fincancı ve yazar Ahmet Nesin'in Özgür Gündem gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlenerek "örgüt propagandası" yaptıkları gerekçesiyle yargılanmalarına İstanbul'da Salı günü devam edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanan karar duruşmasında mahkeme heyeti Önderoğlu, Korur-Fincancı ve Nesin'in beraatine karar verdi.

Yargı paketinin beklenmesi istendi

Karar duruşmasında Şebnem Korur-Fincancı avukatı ile birlikte hazır bulunurken Önderoğlu'nu avukatları Fikret İlkiz ve Tora Pekin, Nesin'i de avukatı Özcan Kılıç temsil etti. Korur-Fincancı savunmasında, "İnsan hakları savunucusu olarak sorumlu yurttaşlık görevimi yaptım ve ifade özgürlüğü hakkımı kullandım. Suçlamalarınızı kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

Duruşmada Korur-Fincancı ile birlikte diğer sanıkların avukatları Özcan Kılıç ve Tora Pekin, mahkemeden karar verilmeden önce yargı reformu paketinin beklenmesini talep etti. Avukatlar yargı paketinin davayı doğrudan etkileyeceğini belirterek ek süre talebinde bulunmaları için haklı bir gerekçe olduğunu dile getirdiler.

Ancak yargı reformunun beklenmesi talebini kabul etmeyen mahkeme, atılı suçların koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle sanıkların ayrı ayrı beraatine karar verdi.

Kararın ardından Twitter üzerinden bir açıklama yapan Önderoğlu, başka gazetecilerin de aynı gerekçeyle tutuklu bulunduğuna dikkat çekti.

Duruşmayı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile birlikte çok sayıda gazeteci izledi.

DW/HS/BK

© Deutsche Welle Türkçe

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