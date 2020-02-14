Özgür Gündem davasında üç beraat

Erdoğan, DW'ye "Mutlu muyum? Bilmiyorum açıkçası. 3,5 yılım gitti" dedi.Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yazarları ve yayın danışma kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu dokuz kişinin yargılandığı davanın İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 16'ncı duruşmasında ara karar açıklandı.

Mahkeme, Bilge Aykut ve Necmiye Alpay'ın beraatine ve Aslı Erdoğan'ın "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" ve "örgüt üyeliği" suçlarından beraatine hükmetti. Aslı Erdoğan'a yönelik "örgüt propagandası" suçlaması ise zamanaşımına uğrayarak düştü.

Erdoğan: Mahkemeyi vicdana sahip çıkmaya çağırdım

Kararın açıklanması sonrasında DW Türkçe'ye konuşan yazar Aslı Erdoğan, "Karardan elbette memnun oldum. Ama mutlu muyum? Bilmiyorum açıkçası. 3,5 yılım gitti. Tabii daha uzayabilirdi ama çok tuhaf bir duygu. Şaşırdım ve sevindim. Bir yanıyla da canım çok acıyor" dedi.

Aslı Erdoğan, "Size savunmamın son cümlelerini aktarayım. Benim sivillerin öldürülmesi gerektiğini kabul etmemi istediler. Hatta sivillerin öldürülmesinin meşrulaştırılması aslında çok daha ağır bir suçtur. Edebiyat da, hukuk da aynı yere, evrensel vicdana seslenir. Ve ben mahkeme heyetini bu vicdana sahip çıkmaya çağırdım" diye konuştu.