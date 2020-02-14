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Özgür Gündem davasında üç beraat

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 14:21 | Son Güncelleme

Kapatılan Özgür Gündem gazetesi davasında Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay ve Bilge Aykut için beraat kararı çıktı.

Özgür Gündem davasında üç beraat

Erdoğan, DW'ye "Mutlu muyum? Bilmiyorum açıkçası. 3,5 yılım gitti" dedi.Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yazarları ve yayın danışma kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu dokuz kişinin yargılandığı davanın İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 16'ncı duruşmasında ara karar açıklandı.

Mahkeme, Bilge Aykut ve Necmiye Alpay'ın beraatine ve Aslı Erdoğan'ın "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" ve "örgüt üyeliği" suçlarından beraatine hükmetti. Aslı Erdoğan'a yönelik "örgüt propagandası" suçlaması ise zamanaşımına uğrayarak düştü.

Erdoğan: Mahkemeyi vicdana sahip çıkmaya çağırdım

Kararın açıklanması sonrasında DW Türkçe'ye konuşan yazar Aslı Erdoğan, "Karardan elbette memnun oldum. Ama mutlu muyum? Bilmiyorum açıkçası. 3,5 yılım gitti. Tabii daha uzayabilirdi ama çok tuhaf bir duygu. Şaşırdım ve sevindim. Bir yanıyla da canım çok acıyor" dedi.

Aslı Erdoğan, "Size savunmamın son cümlelerini aktarayım. Benim sivillerin öldürülmesi gerektiğini kabul etmemi istediler. Hatta sivillerin öldürülmesinin meşrulaştırılması aslında çok daha ağır bir suçtur. Edebiyat da, hukuk da aynı yere, evrensel vicdana seslenir. Ve ben mahkeme heyetini bu vicdana sahip çıkmaya çağırdım" diye konuştu.

"Uluslararası Af Örgütü’nün, Birleşmiş Milletler’in raporu var sivillerin öldürüldüğüne dair, onlara niye ceza davası açmıyorsunuz?" sorusunu yönelten Erdoğan, "Ben bir cümle içinde, 'sivillerin öldürüldüğü günler' demişim. 'Hayır, öldürülmüyor kardeşim' diye rapor açıklayın. Anlaşılır gibi değil. Bir de ölmüş insanların, sivil olup olmadıklarını tartışmak, bir hukukçuya yakışmaz. Bu insanlar yargılanmamış, hüküm giymemiş. Nasıl bir hukuk anlayışıdır bu? Devletin öldürdüğü herkes suçludur demek. Ben böyle şeye 90’lı yılların davalarında bile tanık olmadım" değerlendirmesinde bulundu.

Haklarında yakalama kararı bulunan ve henüz savunmaları alınamayan Ragıp Zarakolu ve Filiz Koçali'nin dosyalarının ayrılmasına karar verildi.

Özgür Gündem ana davasında Filiz Koçali, Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay, Ragıp Zarakolu, Zana Kayan, İnan Kızılkaya, Eren Keskin, Kemal Sancılı ve Bilge Aykut, "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak", "suç işleme amacıyla örgüt kurmak" ve "örgüt propagandası" iddialarıyla yargılanıyordu.

DHA/BK,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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